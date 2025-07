Año sabático: la tendencia en alza entre los jóvenes antes de empezar una carrera

"Me voy a tomar un año para pensar qué quiero estudiar. Mientras, trabajo y conozco algo del mundo laboral", pensó Agustina al salir del secundario. Así fue como en 2024 empezó a trabajar en un local de ropa. Aunque tenía en mente lo que quería estudiar, no estaba segura. Luego de un proceso de orientación vocacional, decidió iniciar la carrera de Diseño Industrial.

Constantino tiene 20 años. Si bien tomarse un año sabático no era su decisión inicial, hoy lo agradece, ya que le permitió ganar experiencia laboral y definir qué quería estudiar.

"Tuve mi año sabático porque desaprobé el ingreso para una tecnicatura. Ese año estuve unos meses bastante inactivo, haciendo deporte y yendo a inglés. Después a mitad de año empecé a trabajar en un café, también tuve un viaje familiar y luego comencé el pre para la Licenciatura en Sistemas. A pesar de que el año sabático no fue una decisión tomada 100% por mí, sino algo externo, me ayudó mucho para saber qué carrera quería estudiar y cuál no", expresó.