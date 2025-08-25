Alertan sobre el avance del dengue con la llegada de la primavera

Con la llegada de la primavera y los primeros días cálidos, se encienden las alertas frente a enfermedades transmitidas por mosquitos . Una de las más preocupantes es el dengue , cuyo impacto se ha intensificado en los últimos años como consecuencia directa del cambio climático.

Atrás quedaron los tiempos en los que era una enfermedad limitada a regiones tropicales: hoy es un problema de salud pública que se extiende a lo largo y ancho del continente, incluso en zonas donde antes no existía riesgo. El 26 de agosto se conmemora el Día Internacional contra el Dengue , una fecha clave para reforzar la prevención y alertar sobre el avance de esta enfermedad en un contexto marcado por el cambio climático y el aumento de las temperaturas.

El mosquito transmisor no solo se ha adaptado a nuevas zonas, sino que ha extendido su período de actividad: ya no se trata de una amenaza estacional, sino de una presencia constante en muchas regiones del país.

Según la Organización Panamericana de la Salud, en el 2024 se reportaron más de 12,6 millones de casos de dengue en América Latina, casi el triple que en 2023. De ese total, más de 21.000 fueron considerados graves y más de 7.700 personas perdieron la vida. Solo cuatro países concentran la mayoría de los contagios y muertes: Brasil, Argentina, Colombia y México, con Brasil encabezando las cifras.

Aedes aegypti necesita muy poco para reproducirse: apenas unas gotas de agua estancada y algo de calor. El cambio climático le da cada vez más margen para proliferar y mantenerse activo durante todo el año. Por eso, no podemos bajar la guardia.

El dengue es una enfermedad que puede afectar varias veces a la misma persona

Existen cuatro serotipos diferentes del virus. Se transmite exclusivamente a través de la picadura del mosquito infectado, que suele criarse en recipientes con agua estancada —tanques, macetas, bebederos de mascotas, canaletas tapadas— y prolifera especialmente en ambientes cálidos y húmedos.

La combinación entre aumento de las temperaturas, lluvias más intensas, y periodos de calor prolongado está generando el escenario ideal para que el mosquito se expanda más allá de los meses estivales. Así, el dengue deja de ser una preocupación estacional para transformarse en un desafío sanitario permanente.

dengue El dengue es una enfermedad viral que puede afectar varias veces a la misma persona. Archivo MDZ.

La prevención se vuelve más urgente que nunca

La vigilancia del entorno, la eliminación de posibles criaderos y la adopción de hábitos protectores (como el uso de repelente y ropa adecuada) son acciones simples pero cruciales para evitar que el mosquito se instale cerca nuestro. La clave está en anticiparse: actuar antes de que aparezcan los primeros casos, y sostener esas medidas a lo largo del año.

No se trata solo de una cuestión individual. Cada criadero que se elimina es una barrera más contra el dengue en la comunidad. Por eso, la prevención debe ser una responsabilidad compartida entre ciudadanos, autoridades sanitarias e instituciones. Solo así podremos hacer frente a una enfermedad que, en un contexto de crisis climática, llegó para quedarse.

* Dr. Rodolfo Lujan, Médico Infectólogo del CMC de San Juan de Boreal Salud (MP 4412).