Alertan por el aumento del caudal de arroyos y ríos tras las lluvias en alta montaña

Las autoridades emitieron una advertencia tras un aumento en el caudal de arroyos y ríos de la zona de Uspallata. La situación se originó por las recientes lluvias registradas en la alta montaña, un fenómeno que suele impactar con rapidez en los cursos de agua.

Si bien no se reportaron daños ni emergencias, el incremento del caudal motivó un llamado a la población y a los visitantes. Desde los organismos locales remarcaron que el comportamiento de los ríos puede variar en poco tiempo cuando hay precipitaciones intensas en la alta montaña.

Crecida Uspallata 1 En este contexto, se recomendó evitar áreas cercanas a los cauces para prevenir accidentes. La indicación apunta especialmente a quienes recorren senderos o zonas recreativas de Uspallata, donde las lluvias pueden generar crecidas repentinas.