Alerta por tres cortes de agua imprevistos en distintas zonas del Gran Mendoza
La rotura de caños maestros complica el correcto abastecimiento del servicio. Cuáles son las zonas afectadas.
Este viernes arrancó con múltiples cortes de agua imprevistos en distintas zonas del Gran Mendoza. Según informó Aguas Mendocinas, los trabajos son de carácter imprevisto y obligan a interrumpir el servicio en sectores de Ciudad, Godoy Cruz y Guaymallén. Las tareas comenzaron temprano en la mañana y se extenderán, en algunos casos, hasta última hora del día.
En la Ciudad de Mendoza, la interrupción afecta al cuadrante comprendido entre Paso de los Andes y Gobernador Videla, y entre Mariano Moreno, Hipólito Yrigoyen, Brasil y Aguado. También alcanza calles como Carlos Pellegrini y Ayacucho. En esta zona, los trabajos se desarrollan desde las 8 y se mantendrán hasta las 21, por lo que se recomienda a los vecinos tomar recaudos. El corte se produjo por la rotura de un caño maestro.
En Godoy Cruz, el corte de agua se concentra en el sector delimitado por Pedro Benegas y Tiburcio Benegas, y entre Joaquín V. González y San Martín Sur. Allí, las tareas comenzarán a las 8 y se extenderán hasta las 11. Desde Aguas Mendocinas señalaron que se trata de una intervención rápida, aunque necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de la red.
Guaymallén es otro de los departamentos comprometidos, con un amplio bloque afectado desde Costanera hasta Allayme, y desde Acceso Este hasta Mathus Hoyos. En este caso, el corte rige desde las 7 y se prolongará hasta las 23:59. La empresa pidió a los usuarios del Gran Mendoza hacer un uso responsable del agua y revisar sus reservas hasta que finalicen los trabajos.