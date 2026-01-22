Alerta por tormentas de fuertes a severas y ráfagas de hasta 90 Km/h: qué zonas de Mendoza se verán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por tormentas de variada intensidad durante la tarde y noche de este viernes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia por tormentas para este viernes 23 de enero en distintas zonas de Mendoza. Además, continúan las temperaturas elevadas durante las próximas jornadas.

Según el SMN, hay Alerta amarilla por tormentas en todo el territorio mendocino, y se esperan por tarde y la noche del viernes. “El área será afectada por tormentas aisladas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h”, indicaron.

Y agregaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En los niveles más altos de la cordillera en la zona de la puna, las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve”.

Según el SMN, continúa el alerta por tormentas en Mendoza.

Así estará le tiempo en Mendoza este viernes Viento: circulación de norte a sur leve entre las 14 y las 22 en toda la provincia.

cielo despejado en la mañana. A partir de las 13, inicio de la convección en el Oeste del Valle de Uco y del Gran Mendoza. Hacia las 16, esta convección también se observará en Malargüe y la zona Sur, sectores donde podrían presentarse núcleos de tormenta con probabilidad de caída de granizo. Posteriormente, la inestabilidad se extenderá hacia el Valle de Uco y al Oeste de la zona Este. Alta Montaña: despejado todo el día. Pronóstico para los próximos días El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa un viernes caluroso, parcialmente nublado y con poco cambio de la temperatura, además de tormentas aisladas y precipitaciones en cordillera. La mínima esperada es de 23ºC y la máxima de 36ºC.