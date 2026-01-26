Alerta por tormentas de "fuertes a severas" y ráfagas de hasta 80 Km/h: en qué zonas de Mendoza

Según el SMN, hay zonas de la provincia que continúan bajo alerta. También se anticipan precipitaciones aisladas en parte del Gran Mendoza.

Continúan las condiciones de inestabilidad en la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para la noche de este martes 27 de enero por tormentas fuertes a severas en algunos departamentos de Mendoza.

Según el SMN, hay alerta amarilla por tormentas en el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa. “El área será afectada por tormentas fuertes, y de forma aislada, severas. Las mismas podrán estar acompañadas por ocasional caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h”, indicaron.

Y agregaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 45 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En los niveles más altos de las áreas que incluyen a la cordillerana, las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve”.

alerta martes El SMN emitió un alerta por tormentas para este martes en Mendoza. Además, se anticipan precipitaciones aisladas en el Gran Mendoza y algunas zonas del Valle de Uco.

Así estará el tiempo este martes en Mendoza Viento : leve brisa desde el noreste, entre las 14 y las 20, afectando las zonas Este y Sur.

: leve brisa desde el noreste, entre las 14 y las 20, afectando las zonas Este y Sur. Nubosidad : amanece con cielo seminublado a nublado en zona Este, Gran Mendoza y Valle de Uco. Desde las 15 se registra convección en el Oeste del Gran Mendoza y Norte del Valle de Uco, presentándose tormentas moderadas con lluvias. Posibles precipitaciones aisladas en el Gran Mendoza y sectores del Valle de Uco.

: amanece con cielo seminublado a nublado en zona Este, Gran Mendoza y Valle de Uco. Desde las 15 se registra convección en el Oeste del Gran Mendoza y Norte del Valle de Uco, presentándose tormentas moderadas con lluvias. Posibles precipitaciones aisladas en el Gran Mendoza y sectores del Valle de Uco. Alta Montaña: mal tiempo con algunas precipitaciones en la parte Norte de la Alta Montaña, entre las 16 y las 23, asociado a la actividad convectiva del llano. Pronóstico para los próximos días El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa una jornada calurosa, con nubosidad variable y tormentas aisladas. La mínima esperada es de 20ºC y la máxima de 32ºC. El miércoles permanecerán las mismas condiciones, con una máxima esperada de 35ºC.