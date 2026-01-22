Alerta naranja por tormentas severas desde viernes en amplias zonas del país

El SMN lanzó un alerta naranja por tormentas intensas, granizo y ráfagas fuertes desde el viernes, con mayor riesgo en Buenos Aires y La Pampa.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activa una alerta naranja por tormentas fuertes y severas que comenzará a impactar con mayor intensidad a partir de este viernes en amplias regiones de la Argentina, de acuerdo al pronóstico extendido.

Según el mapa de alertas, el oeste y sudoeste de la provincia de Buenos Aires y gran parte de La Pampa aparecen como las zonas más comprometidas, donde podrían registrarse lluvias intensas en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 100 km/h.

En estos sectores, los acumulados previstos oscilan entre 40 y 70 milímetros, con posibilidad de valores superiores de manera puntual, lo que eleva el riesgo de anegamientos temporarios y complicaciones en caminos rurales.

Alerta amarilla por tormentas El SMN también mantiene un alerta amarilla que abarca áreas del sur bonaerense, este de Río Negro, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy. Allí se esperan tormentas intensas pero de menor alcance, con lluvias estimadas entre 20 y 40 milímetros y ráfagas que podrían rondar los 75 km/h.

De acuerdo a la evolución prevista, el período más crítico se concentrará entre el viernes y las primeras horas del sábado, con mejoras temporarias que no descartan reactivaciones aisladas.