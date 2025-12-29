Alerta naranja por calor extremo en Buenos Aires: cuándo llegará el alivio

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió una alerta naranja por temperaturas extremas en la Ciudad de Buenos Aires para este lunes 29 de diciembre. Desafortunadamente, el calor intenso no se irá de un día para el otro. A lo largo de esta semana, las temperaturas rondarán los 40° de máxima, aunque también pronosticaron lluvias. Conocé el pronóstico detallado del SMN .

Si bien el domingo por la noche, el SMN emitió alerta amarilla para la zona norte de la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires el panorama es aun más alarmante. Este lunes, rige sobre el suelo porteño una alerta naranja naranja por las temperaturas extremas. Esto quiere decir que las condiciones climáticas “pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo”.

Ahora bien, los grupos de riesgo incluyen a las personas mayores de 65 años, niños, personas con enfermedades crónicas, embarazadas y quienes deben permanecer expuestos al calor durante varias horas, ya sea por condiciones laborales como por algún otro factor.

Para este lunes 29 se espera una jornada con cielo algo a parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 21° de mínima y los 35° de máxima. Los vientos serán leves, del sector variable, y no se prevén lluvias.

El martes 30 continuará el clima caluroso, con una mínima de 26° y una máxima proyectada de 37°. El cielo se presentará parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones, y se registrarán vientos moderados del noroeste.

Captura de pantalla 2025-12-29 100751 El pronóstico del SMN para la Ciudad de Buenos Aires. SMN

El miércoles 31 será el día más caluroso de la semana y, según el SMN, también el más crítico de esta ola de calor. Las temperaturas rondarán entre los 27° y los 38° de máxima, con cielo parcialmente nublado y vientos del sector oeste, entre 13 y 22 km/h. En tanto, desde el sitio especializado Meteored indicaron que hay un 30% de probabilidades de lluvia hacia las 17 horas de la jornada.

El jueves 1 de enero se prevé un descenso térmico marcado respecto de los días anteriores. La temperatura mínima será de 19°, y la máxima alcanzará los 30°, con cielo parcialmente nublado y ráfagas de viento del sudeste que podrían llegar a los 50 km/h por la mañana.

Finalmente, el viernes 2 se mantendrá la tendencia a la baja, con una mínima también de 19° y una máxima de 28°, bajo condiciones de cielo parcialmente nublado y vientos moderados entre 13 y 22 km/h. Si bien desde el SMN no pronosticaron precipitaciones para ese día, desde Meteored informaron que habría 30% de probabilidades de lluvia a la madrugada.

Captura de pantalla 2025-12-29 102831 El sitio Meteored pronosticó lluvias para los días miércoles y viernes. Meteored

Las recomendaciones del SMN ante el calor extremo

Frente al aumento sostenido de las temperaturas, el SMN y el Ministerio de Salud recomiendan tomar precauciones para evitar golpes de calor y deshidratación. Entre las principales medidas se encuentran: