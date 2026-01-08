Alerta por demoras en Ezeiza: habrá 41 vuelos afectados este viernes

Por trabajos programados en las pistas de Ezeiza, decenas de vuelos se verán afectados y algunos serán derivados a Aeroparque.

Desde Aeropuertos Argentina 2000 informaron que ya se tomaron medidas para evitar mayores complicaciones por las demoras en Ezeiza.

En medio del éxodo de personas que llegan y de las que se van en enero, desde el Aeropuerto de Ezeiza anunciaron que este viernes 9 de enero comenzarán a llevarse a cabo obras de mantenimiento en dos de las pistas del aeropuerto. De esta forma, y a raíz de estas tareas, 41 vuelos se verán afectados entre las 13.55 y las 17.40.

La medida, según explicaron, estaba programada, había sido previamente informada por Aeropuertos Argentina 2000, y ya había sido comunicada a las personas, que ahora tendrán que buscar una alternativa o esperar para encontrar una solución a esta demora. Esto afectaría no sólo a viajes internacionales sino también a vuelos de cabotaje.

La razón de las obras Estas tareas de mantenimiento que se realizarán durante este lapso de casi cuatro horas son, según informaron, por “razones de fuerza mayor”, aunque se trata de un mantenimiento que estaba programado, enfocado principalmente en mejorar las pistas. Además, el aeropuerto habría adoptado medidas para evitar amontonamientos de gente o cualquier inconveniente.

La medida que adoptarán ante las demoras en Ezeiza Según trascendió, algunos de los vuelos que estaban programados para esta franja horaria en la que se llevarán a cabo las tareas de mantenimiento serán derivados a Aeroparque.