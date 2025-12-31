Alerta amarilla por tormentas en Mendoza: a qué zonas afecta en medio de los festejos de Año Nuevo
El SMN emitió una alerta amarilla para este miércoles y jueves. Anticipa tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, en distintos puntos de Mendoza.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió este miércoles un alerta amarilla por tormentas en Mendoza, que alcanza a diversas regiones de la provincia en medio de los festejos de Nochevieja y Año Nuevo. De acuerdo con el informe oficial, se esperan fenómenos de variada intensidad, con posibilidad de precipitaciones abundantes en cortos períodos.
Alerta por tormentas este miércoles en Mendoza
Durante este miércoles, el alerta amarillo alcanza a zonas del Este provincial, incluyendo Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa, además de General Alvear y la zona baja de San Rafael.
Te Podría Interesar
De acuerdo al pronóstico, estas áreas podrían ser afectadas por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, que estarían acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 20 y 40 milímetros, con posibilidad de superarse de manera puntual.
El jueves continúa el alerta en el Este, el Sur y la precordillera
Para el jueves, el alerta por tormentas se mantiene en las mismas regiones del Este y el Sur mendocino, y se suma la precordillera de Las Heras y Luján de Cuyo, donde también se prevén condiciones de inestabilidad.
En estas zonas, el pronóstico indica que las tormentas podrían registrarse principalmente durante la tarde y la noche, con características similares a las del miércoles: chaparrones intensos, granizo aislado, ráfagas y fuerte actividad eléctrica.
Recomendaciones ante el alerta meteorológico
Ante la vigencia del alerta amarillo, las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales, evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de tormentas y circular con extrema precaución en rutas y caminos, especialmente en zonas de montaña y precordillera.
El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes, por lo que se aconseja tomar recaudos y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.