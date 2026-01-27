Alerta amarilla por tormentas fuertes en varias provincias del centro y norte del país

El SMN lanzó un alerta amarilla por tormentas con lluvias intensas, granizo y ráfagas de hasta 75 km/h, en un escenario de calor persistente.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que abarca a distintas provincias del norte y el centro del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que abarca a distintas provincias del norte y el centro del país. Las zonas comprometidas incluyen sectores del NOA, el norte de Cuyo y áreas del centro del país como Córdoba, donde se esperan fenómenos de variada intensidad.

De acuerdo al organismo oficial, el área bajo alerta será afectada por tormentas localmente fuertes, con frecuente actividad eléctrica, posible caída de granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 75 km/h. Los valores de precipitación acumulada se ubicarían entre 30 y 60 milímetros, aunque no se descarta que puedan superarse de manera puntual.

Alerta y calor extremo En paralelo, la perspectiva semanal muestra que no habrá cambios significativos en relación al calor. Las temperaturas máximas seguirán por encima de los 30 °C desde Río Negro hacia el norte, al menos durante los próximos días. Incluso la costa patagónica mantendrá jornadas cálidas, con la amplitud térmica como principal alivio nocturno.

El foco de las lluvias irá rotando según el día. Para el miércoles se prevé inestabilidad en el norte del país, el norte de Cuyo, Córdoba y el centro-norte del Litoral. Entre jueves y sábado dominará un período más estable, con precipitaciones concentradas en el extremo norte. El viernes podrían darse eventos aislados en la costa atlántica bonaerense, mientras que el sábado las tormentas volverían a activarse en el centro-oeste, especialmente en la región de Cuyo.