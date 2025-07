Alerta amarilla en Buenos Aires y otras provincias: qué dice el pronóstico del SMN para este jueves 31 de julio.

smn El SMN lanzó alerta amarilla para Buenos Aires y otras provincias.

En la provincia de Buenos Aires, si bien no se esperan condiciones extremas, se recomienda precaución ante la posibilidad de vientos sostenidos y ráfagas, sobre todo en zonas rurales o abiertas. El resto del territorio bonaerense, incluyendo el AMBA, no figura bajo alerta, aunque no se descartan cambios en el pronóstico con el correr de las horas.