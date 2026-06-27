Aldeas Infantiles SOS cumple 47 años de trabajo en Argentina por el derecho a vivir en familia

En 1979 comenzamos este recorrido que lleva más de cuatro décadas acompañando a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y familias en distintas provincias del país.

El derecho a vivir en familia no solo dio origen a nuestra historia: sigue siendo el propósito que guía cada uno de nuestros pasos.

En Aldeas Infantiles SOS Argentina cumplimos 47 años de trabajo ininterrumpido en el país, reafirmando nuestro compromiso con el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia y desarrollarse en entornos de cuidado, afecto y protección. Nuestra historia comenzó en 1979 en Oberá, Misiones, con la apertura de la primera Aldea. Desde entonces, expandimos nuestra presencia y consolidamos nuestro trabajo en Oberá, Mar del Plata, Córdoba, Luján, Rosario y Mendoza.

Una red de programas para fortalecer a la familia Actualmente acompañamos a más de 7.000 participantes a través de programas que abordan de manera integral el cuidado y el desarrollo de las infancias, adolescencias, juventudes y sus familias.

Entre ellos se encuentran

Cuidado Alternativo.

Fortalecimiento Familiar y Desarrollo Comunitario.

Adolescentes y Jóvenes.

y Jóvenes. Reintegro Familiar y Adopción.

Desarrollo de Capacidades.

Centros Educativos.

incidencia Pública. Nuestro compromiso con el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia. Archivo. Cada una de estas iniciativas busca fortalecer los entornos familiares y comunitarios, acompañar las trayectorias de vida y ampliar oportunidades para garantizar el ejercicio de derechos fundamentales y promover condiciones de cuidado sostenidas en el tiempo. A lo largo de estos 47 años aprendimos que el cuidado es una construcción colectiva, por lo que trabajamos en articulación con comunidades, organizaciones e instituciones locales para llegar de manera más cercana a quienes más lo necesitan.

El desafío de seguir construyendo oportunidades En un contexto marcado por desigualdades persistentes, renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando para que ninguna niña, ningún niño ni ningún joven crezca sin cuidado, sin acompañamiento y sin oportunidades. Porque el derecho a vivir en familia no solo dio origen a nuestra historia: sigue siendo el propósito que guía cada uno de nuestros pasos.