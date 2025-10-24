Agenda cultural: qué hacer este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires

Este fin de semana la Ciudad de Buenos Aires ofrece una agenda cultural diversa, con propuestas para disfrutar de la música, la ciencia, el teatro y el arte en distintos rincones de la city porteña. Habrá un homenaje a Fito Páez , funciones en el Planetario, la Filarmónica gratis en la Usina del Arte y actividades especiales por la Semana de las Ciencias en el Jardín Botánico.

Debido a la celebración de las elecciones legislativas este 26 de octubre, el domingo no habrá actividades.

El Planetario Galileo Galilei (Av. Sarmiento y Av. Figueroa Alcorta) presenta todos los fines de semana espectáculos inmersivos dedicados a los grandes descubrimientos espaciales de la Humanidad. Este sábado, desde las 15.30, habrá una proyección especial que incluye un corto previo sobre Perseverance, el robot de la NASA que explora Marte.

La agenda cultural de la Ciudad de Buenos Aires de este fin de semana incluye un homenaje a Fito Paéz, conciertos en el Colón y una visita al Planetario.

El viernes a las 19.30, la Capilla del Centro Cultural Recoleta (Junín 1930) será escenario de Free Fito, el espectáculo de Alina Gandini junto al pianista Emiliano Di Nardo, donde reinterpretarán los grandes clásicos de Fito Páez con un toque de jazz y arreglos sofisticados.

Ciencia y naturaleza: el Jardín Botánico regala Talas

En el marco de la Semana de las Ciencias, el Jardín Botánico (Av. Santa Fe 3951) invita a participar de actividades para descubrir las especies nativas de los talares rioplatenses. Además, se entregarán pequeños Talas, hijos del árbol centenario del Botánico, a quienes deseen plantarlos y cuidarlos.

La cita es el sábado de 15.30 a 18 horas.

El Jardín Botánico, una de las obras con el sello de Thays. Foto: Gobierno de la Ciudad

La Filarmónica de Buenos Aires, gratis en la Usina del Arte

La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires ofrecerá un concierto gratuito este viernes a las 20 en la Usina del Arte (Caffarena 1), bajo la dirección del maestro Jongwhi Vakh. El programa incluye obras de Chaikovski y Dvoák.

Las entradas (dos por persona) se retiran desde las 18, hasta agotar la capacidad de la sala.

Kafka llega al Teatro El Plata

El Cine Teatro El Plata (Av. Juan Bautista Alberdi 5765) presenta Informe para una academia, una versión de Matías Bertilotti sobre el texto de Franz Kafka, dirigida por Víctor Laplace. La obra narra la lucha de Pedro, un ser entre simio y humano, por ser reconocido como hombre.

Funciones este sábado y el próximo fin de semana, a las 18. Entradas en complejoteatral.gob.ar.

Mundial de deportes aéreos en el Parque Olímpico

Por primera vez en el país, Buenos Aires recibe a más de 550 atletas de 44 países que compiten en el Campeonato Mundial de Pole y Aéreos. Las disciplinas incluyen Aro, Tela y Pole.

El evento se realiza hasta el sábado en el Pabellón América del Parque Olímpico (Av. Coronel Roca 5252). Entradas disponibles en Eventbrite.

“Salomé”, de Richard Strauss, en el Teatro Colón

El Teatro Colón estrenó Salomé, la ópera de Richard Strauss basada en la obra de Oscar Wilde, con dirección musical de Philippe Auguin y puesta en escena de Barbara Lluch.

Habrá seis funciones, desde esta semana hasta el 4 de noviembre. Entradas en teatrocolon.org.ar o en la boletería (Tucumán 1171).

Recorridos para descubrir la ciudad

El programa Turismo en Barrios propone 37 circuitos autoguiados para conocer el arte urbano, la gastronomía, la arquitectura y los comercios emblemáticos de Buenos Aires. Toda la información está disponible en turismo.buenosaires.gob.ar.

Henrik Ibsen, en el Teatro Alvear

El Complejo Teatral Buenos Aires presenta Los pilares de la sociedad, del dramaturgo noruego Henrik Ibsen, adaptada por Jorge Suárez. La obra expone con realismo crítico la hipocresía moral de la burguesía.

Funciones de miércoles a domingos en el Teatro Alvear (Av. Corrientes 1659). Entradas en complejoteatral.gob.ar.