Aerolíneas Argentinas anunció tarifas especiales para viajar desde Europa: el detalle

Aerolíneas Argentinas confirmó hoy que se lanzarán vuelos con tarifas especiales para viajar desde dos destinos de Europa a Buenos Aires.

En el marco de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR), Aerolíneas Argentinas anunció tarifas especiales en vuelos para viajar a Buenos Aires desde Europa, con el objetivo de seguir impulsando el turismo receptivo hacia Argentina y fortalecer la conectividad entre el país y los principales mercados emisores.

Hasta el 25 de enero, los pasajeros podrán adquirir pasajes para volar desde Madrid a Buenos Aires desde 1.020 euros, y desde Roma desde 1.035 euros, tarifa final con equipaje incluido en ambos casos.

Los detalles del anuncio de Aerolíneas Argentinas Las tarifas permiten viajar entre febrero y junio, una ventana ideal para descubrir Buenos Aires y su propuesta cultural, gastronómica y urbana, así como también para recorrer otros destinos del país.

Además, los pasajeros podrán sumar un tramo adicional dentro de Argentina por un valor que va de 50 a 100 euros, según el destino, accediendo a una red de 37 destinos nacionales que abarca paisajes naturales, ciudades históricas y experiencias culturales a lo largo de todo el territorio.

Roma Coliseo Italia policía.jpg Se puede viajar a Roma con Aerolíneas Argentinas. Efe. Con esta propuesta, Aerolíneas Argentinas invita a los viajeros europeos a armar su recorrido a medida, comenzando por Buenos Aires como principal puerta de entrada a Argentina y continuando hacia múltiples destinos que reflejan la diversidad y riqueza del país.