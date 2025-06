Adopción: microagresiones en el ámbito de padres e hijos

¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a microagresiones en la adopción ? Estamos haciendo referencia a todas esos comportamientos o comentarios, más o menos sutiles, a menudo inconscientes, que transmiten prejuicios y envían mensajes discriminatorios que dañan. Hay personas que no terminan de entender y con sus dichos generan un impacto negativo tanto en hijos como en padres adoptivos.

Es responsabilidad de todos conocer y aprender a hacernos cargo de nuestras palabras

Me voy a detener en algunas microagresiones frecuentes que lastiman por el desconocimiento, la ignorancia, la falta de comprensión y de empatía. Si empezamos por las microagresiones más comunes a padres adoptivos, la primera que seguramente hayamos escuchado más de una vez es esa voz que dice “Qué generosidad… sos una santa… sos un santo”. Los padres adoptivos no somos ningunos santos, tenemos nuestras virtudes y defectos como todos los padres, pero lo que duele de esta frase es que quien la escucha no se siente validado en su opción de ser verdaderamente madre o padre. En el fondo, detrás de estas palabras hay un prejuicio muy profundo, una desvalorización del vínculo adoptivo. Porque la realidad es que seguramente quien hizo el comentario hubiera hecho lo mismo por su hijo.