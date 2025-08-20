Adopción: los adolescentes rusos adoptados fueron encontrados sin daños tras su fuga

Todos hemos estado al tanto del caso de los adolescentes, Facundo y Santiago, dos adolescentes adoptados a los seis y cuatro años en Rusia, que desaparecieron de su casa en Pilar hace unos meses. El hecho quedó rondando en mi cabeza porque toda la comunidad vibró con ellos y se hicieron patentes los vaivenes de la realidad de la adopción.

Más allá de las particularidades del caso, que todos desconocemos, es imposible no empatizar con el dolor de los cuatro, padres e hijos. La angustia, quizás también cansancio, desesperanza, de unos padres que sufren y se desconciertan cuando sus hijos frente a una penitencia por una travesura y quizás algún reto subido de tono, deciden soltarlo todo, se van, dejan de sentir que “son parte”, parecieran querer también castigar, devolver con una moneda aún más dura. Dos adolescentes, que vuelven a esa sensación de abandono y humillación que les hace una vez más poner en jaque sus propias vidas. Dos adolescentes, que no pueden sostener un reto, quizás fuerte, de sus padres o una penitencia porque el enojo en ellos brota desproporcionado, porque se eleva en sus cabezas el volumen de un trauma tremendo, porque se vuelven a sentir abandonados, expulsados, de un sistema en el que es evidente que todavía tienen que reforzar la pertenencia. Una pertenencia que seguramente esté consolidada en los padres, pero en ellos es aún débil.

adoptados La adopción es un gran acto de amor. Archivo MDZ ¿Cómo no empatizar? ¿Cómo no sentir el tremendo dolor tanto de los padres como de los chicos? Me imagino ese reencuentro en el que quizás, después del abrazo, podemos visualizar a los cuatro sentados alrededor de una mesa, los ojos llenos de dolor. Hay una sola certeza común en esos cuatro corazones, que los cuatro pelean contra aquella gran herida... Esa pesada mochila de dolor con la que a veces es muy difícil lidiar… porque es demasiado pesada, porque somos torpes y a veces no sabemos…

Esto es ser padres o madres por el camino de la adopción Es hacerse disponible a todo una y mil veces, es pasar la angustia de una noche sin saber dónde están mis hijos, buscando y pidiéndole a Dios que los cuide y nadie los lastime, es sostener arranques de furia desproporcionados, es estar contra viento y marea sabiendo que mi respuesta tiene que ser inclusiva, acogedora, sostenedora. Los niños que han vivido adversidad temprana no pueden soportar el límite taxativo. Les despierta una furia, un enojo, que se relaciona con aquellos otros límites taxativos vividos allá y entonces en los que los han golpeado y maltratado en exceso.

Así transitamos, padres e hijos adoptivos; tratando de hacer lo mejor, hacemos lo que podemos y vamos con nuestras heridas a cuestas y las consecuencias de ellas a la vista. No es nada fácil ser padre adoptivo de niños grandes, nada fácil. Ahijar a un niño que llega a casa desde totalmente otra cultura y habiendo vivido el abandono de su madre de origen, mal trato de todo tipo e institucionalización para finalmente llegar a lo desconocidos para empezar a aprender a sentirse hijo … “ser hijo”, justamente aquello que le fue denegado por su madre de origen, probablemente por imposibilidad, pero qué más da; en la cabeza del niño la experiencia es la de haber sido expulsado.