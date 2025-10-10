Adopción: buscan familia para una niña de 9 años conversadora y enérgica

La Justicia de Familia de Mendoza convoca a las personas que residen en la provincia que quieran adoptar a una niña de 9 años.

Desde el Poder Judicial de Mendoza, a través del Registro Provincial de Adopción, solicitaron a los medios de comunicación que informen sobre la búsqueda de una familia que adopte a una niña de 9 años.

"A", inicial del nombre de la niña, es una pequeña a la que le gusta mucho bailar y hacer acrobacias. Además, se trata de una jovencita muy dispuesta, conversadora y enérgica. También cuenta que le gustan mucho los gatos y que su comida preferida es la pizza. No es amante de las verduras, ni de levantarse temprano.

"A" asiste a 4º grado de una escuela formal de su zona (Las Heras), y la asignatura que más le gusta es Lengua. Por fuera de la escuela la pequeña asiste a gimnasia artística y atletismo.

La niña menciona que es bastante traviesa, por lo cual a veces la retan. También ha tenido algunas dificultades en la relación con pares. Desde su ingreso al hogar se han trabajado diferentes aspectos como su autonomía personal, organización y rutina. Por eso, los equipos técnicos que trabajan con ella consideran que es importante contar con familias que tengan tiempo y recursos para acompañarla en sus terapias (psiquiatría y psicología).

Se buscan referentes que puedan empatizar con las dificultades que se pueden presentar con “A” y con la predisposición para acompañarla en nuevas formas de relacionarse. Ella manifiesta que desea una familia que pueda ser de cualquier lugar, pero que esté conformada solo por mujeres, una o dos mamás.