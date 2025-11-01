A contramano de Kicillof, en Zárate los jubilados no pagarán impuestos municipales hasta el 2027

Con el objetivo de proteger el bolsillo de los jubilados el intendente de la ciudad bonaerense de Zarate, Marcelo Matzkin , decidió extender hasta el 2027 la exención del pago de tasas municipales a más de siete mil jubilados y pensionados que viven en el municipio. Cabe destacar que la medida que beneficia a los abuelos zarateños rige desde este año.

Lo cierto es que la decisión tomada por el intendente de Zarate , va a contramano de lo que ocurriría en la provincia de Buenos Aires y en el resto de los municipios bonaerenses donde, con el afán de recaudar, se esperaría un golpe al bolsillo de los bonaerenses con aumentos de impuesto y tasas municipales por encima del 30%.

En los próximos días el gobernador Axel Kicillof enviaría a la Legislatura bonaerense el presupuesto del próximo año y La Ley Fiscal Impositiva - que es la herramienta legal para fijar los impuestos en la provincia de Buenos Aires-. Mientras que los intendentes sacan punta a los lápices mientras dan el retoque final a sus presupuestos y a la suba de las tasas municipales antes de enviarlas a los concejos deliberantes para su tratamiento.

El intendente de Zarate Marcelo Matzkin con jubilados tras anunciar la exención de tasas municipales a los adultos mayores del distrito

Tras firmar el decreto Nº 007/24 por el cual se prorrogó la exención del pago de tasas municipales a jubilados y pensionados del distrito; el jefe comunal de Zárate , Marcelo Matzkin manifestó “Los municipios tenemos que estar cerca de la gente. Esta decisión no es un favor, es un acto de justicia con nuestros mayores”

El beneficio impositivo a jubilados y pensionados que residan en el Partido de bonaerense de Zárate comprende: Tasas de Servicios Generales, Alumbrado Público y Servicios Sanitarios. Para acceder a la exención impositiva municipal, los jubilados y pensionados deberán estar inscriptos en el Registro Municipal administrado por la Secretaría de Economía.

Hasta el momento solo se registraron tres mil beneficiarios, aunque desde la municipalidad de Zárate estiman que la medida podría alcanzar de manera potencial a un universo de siete mil adultos mayores que residen en el distrito

CÓMO ACCEDER AL TRÁMITE PARA NO PAGAR TASAS

Los jubilados y pensionados que aún no se hayan inscrito pueden hacerlo de forma presencial o de manera virtual en la oficina de Atención al Vecino del municipio de Zárate, cliqueando www.zarate.gob.ar .Vale agregar que el trámite es gratuito y muy sencillo de hacer

El intendente Marcelo Matzkin, hizo el anuncio de la prorroga impositiva para jubilados y pensionados en su visita a la Sociedad Vecinal de Villa Carmencita, donde se desarrollan talleres municipales gratuitos y actividades sociales para adultos mayores.

a “Otro año más todos los jubilados no pagarán ninguna de las tasas municipales. Entendemos que ya contribuyeron mucho en la ciudad, así que todo jubilado en 2026 y 2027 no va a pagar nada”, afirmo el jefe comunal de Zárate.