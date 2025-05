Signos que están por descubrir una verdad incómoda (pero necesaria)

Hay verdades que llegan sin aviso. Y aunque incomoden, abren una puerta que ya no se puede cerrar. En mayo, algunos signos zodiacales podrían descubrir algo que cambia la forma en que ven a alguien, o incluso a sí mismos. Una conversación, un gesto o un silencio dice lo que nadie se animaba a decir.

En estos casos, no se trata de escándalos ni grandes traiciones. A veces, simplemente, aparece una claridad nueva. Algo que siempre estuvo ahí, pero que estos signos no podían o no querían ver. Y cuando eso pasa, ya no hay forma de seguir igual.

Saber lo que pasa no siempre calma, pero por fin te ubica donde tenés que estar.

Escorpio, con su sensibilidad aguda, puede captar algo oculto en una relación cercana. Lo que descubre puede doler, pero también lo ubica. Capricornio, que suele evitar lo emocional para mantenerse enfocado, podría enfrentarse con una verdad que lo obliga a revisar sus prioridades. Y libra, que intenta sostener vínculos a toda costa, podría darse cuenta de que viene haciendo equilibrio en algo que ya no se sostiene.

Según la astrología, lo que se revela este mes puede ser incómodo, pero también profundamente necesario. Para estos signos zodiacales, no se trata de quedarse en la incomodidad, sino de usar esa verdad como punto de partida para algo más honesto, más claro y más propio.