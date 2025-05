Vouchers educativos 2025: hasta cuándo hay tiempo para inscribirse

El Gobierno nacional habilitó la inscripción al programa vouchers educativos, una asistencia económica destinada a familias cuyos hijos asisten a colegios privados con aporte estatal. El beneficio, que será gestionado por Anses, cubre hasta la mitad del valor de la cuota mensual en niveles inicial, primario y secundario. Las solicitudes podrán realizarse hasta el viernes 16 de mayo.

El programa forma parte de las políticas impulsadas por el Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Educación. El objetivo es aliviar el gasto escolar de los hogares que enfrentan dificultades para afrontar las cuotas de instituciones con subsidio estatal. La ayuda contempla una cobertura de hasta el 50% del arancel, siempre que la cuota no supere un tope específico y se cumplan ciertos requisitos.

Si la familia mantiene deudas con el colegio, el beneficio queda suspendido hasta que se regularice la situación.

La asistencia está dirigida a niños, niñas y adolescentes de hasta 18 años que estén matriculados en escuelas privadas con al menos un 75% de subsidio estatal. Esta medida no alcanza a colegios de gestión pública ni a instituciones privadas sin aportes del Estado. El beneficio se mantendrá mientras se respeten las condiciones establecidas.

¿Quiénes pueden inscribirse?

Para ser parte del programa, las familias deben cumplir con una serie de condiciones. En primer lugar, se requiere que el grupo familiar tenga residencia legal en Argentina, con al menos dos años de permanencia en el país. También es necesario que los ingresos totales del hogar no superen el equivalente a siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Además, el estudiante debe estar inscripto como alumno regular en el establecimiento educativo. Otro aspecto clave es que no se admiten más de dos cuotas impagas. Si la familia mantiene deudas con el colegio, el beneficio queda suspendido hasta que se regularice la situación. Esto se controla a través de la información aportada por la institución.

El trámite solo lo puede realizar el adulto responsable del menor, y se hace en forma digital. Se solicita contar con los documentos de identidad y los datos escolares actualizados antes de comenzar el proceso.

Para iniciar la solicitud, el adulto a cargo debe contar con su propio DNI y los números de CUIL tanto suyo como de los menores que estén bajo su responsabilidad. También se pide el nombre exacto y la dirección de la escuela donde estudia cada hijo. Otro requisito indispensable es tener cargado un CBU activo en el portal Mi Anses, ya que allí se depositará la ayuda.

En caso de ser aprobado, el reintegro comenzará a verse reflejado en los meses siguientes.

Según el gobierno, completar el trámite no lleva más de 15 minutos. Es fundamental tener habilitado un usuario en la plataforma Mi Argentina, ya que el procedimiento comienza a través del sitio web oficial argentina.gob.ar/vouchers-educativos. Desde allí se deben ingresar los datos personales, escolares y bancarios requeridos.

La interfaz fue diseñada para ser sencilla y rápida. Una vez completada la solicitud, el sistema analiza si el solicitante cumple con todos los criterios. En caso de ser aprobado, el reintegro comenzará a verse reflejado en los meses siguientes.

Cómo realizar la inscripción paso a paso

Ingresar a argentina.gob.ar/vouchers-educativos. Iniciar sesión con el usuario de Mi Argentina. Completar los datos del adulto responsable: nombre, DNI, CUIL y domicilio. Cargar la información de los menores a cargo: DNI, CUIL, institución a la que asisten y nivel educativo. Confirmar que se cuenta con un CBU activo en Mi Anses y vincularlo al formulario. Aceptar los términos y enviar la solicitud. Guardar el comprobante del trámite.

Una vez enviado, el sistema revisa la información y se comunicará cualquier novedad al correo electrónico registrado. No es necesario asistir a ninguna oficina ni presentar papeles físicos. Todo el procedimiento es online.

Un alivio para muchas familias

La inscripción a los vouchers educativos 2025 representa una oportunidad concreta de acompañamiento económico en un contexto de subas constantes en las cuotas escolares. Al tratarse de un programa nacional, se espera que llegue a miles de familias en todo el país, especialmente aquellas que hacen un esfuerzo sostenido por mantener a sus hijos en el sistema educativo privado subsidiado.

El plazo para inscribirse finaliza el 16 de mayo. Aquellos que aún no completaron el formulario tienen tiempo para hacerlo desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Desde el gobierno recomendaron no dejar el trámite para último momento, ya que no se contempla una extensión del período de inscripción.