Natalia Oreiro y su descargo viral tras la negativa de una foto con fans

En las últimas horas se hizo viral un video en redes sociales donde se puede ver a Natalia Oreiro y a Ricardo Mollo negándose a sacarse una foto con algunos fans en las calles de San Telmo. Ante las repercusiones negativas que generó este gesto, la actriz decidió grabarse en un video selfie para aclarar la situación.

"Hola, ¿cómo están? Bueno, no pensaba pasar por acá para aclarar nada porque me parecía que no era necesario, pero parece que sí", comienza diciendo Oreiro. Luego, explicó que estaban paseando junto al cantante de Divididos y su hijo, y que ya se habían estado sacando muchas fotos. Sin embargo, todo cambió cuando comenzó a acercarse una gran cantidad de gente.

Natalia Oreiro se expresó tras el video viral en el que, junto a Ricardo Mollo, evitó tomarse una foto con fans en la vía pública. Foto: Archivo

"Una persona empieza a filmarme muy de cerca sin pedirme permiso, y yo estaba con mi hijo al lado mío. Esa situación para mí fue altamente incómoda, porque no me gusta que lo filmen ni que compartan fotos de él. No me gusta que lo suban a las redes. Es menor de edad y, además, no elige esto", aclaró la uruguaya.

Oreiro también destacó la reacción de su hijo ante ese momento incómodo: "Si ven detenidamente el video, mi hijo se va caminando para atrás. Y yo, desde que soy mamá, mi prioridad es su bienestar. Incluso en un lugar donde hay mucha gente en la vía pública, hasta me da miedo perderlo. Cosas de madre".

Mira el descargo

Finalmente, en el video viral que dura casi dos minutos y medio, Natalia reflexionó sobre los límites de su vida privada: "Me gusta, dentro de lo que se pueda, disfrutar como una familia normal. Y cuando estoy con mi hijo no me gusta que me invadan. Es solamente eso".

Mientras muchos usuarios en redes sociales entendieron su postura y empatizaron con la pareja de artistas, otros no demostraron tanto entendimiento. "Eligió ser una figura pública. Que se haga cargo", escribió un usuario. Otro, en cambio, expresó su apoyo: "¡Sos hermosa, Nati! ¡No tenés que aclarar nada!".