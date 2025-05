Atención PAMI: cómo afiliar hijos estudiantes de hasta 25 años

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) permite a sus afiliados titulares incluir a sus hijos/as en la obra social hasta los 25 años, siempre que estén estudiando y puedan presentar la documentación requerida. A continuación, se detallan los pasos y la documentación necesaria para realizar este trámite.

Documentación necesaria

Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular, con domicilio actualizado.

Último recibo de haberes del titular.

DNI del hijo/a, con domicilio actualizado.

Partida de nacimiento del hijo/a.

Constancia de alumno/a regular que acredite la condición de estudiante del hijo/a.

Constancia de CUIL del hijo/a (se puede obtener a través de la página de Anses).

Constancia Negativa de Anses.

Constancia negativa de obra social provincial (si corresponde).

Formulario Familiar no Conviviente (solo si es necesario).

Los hijos de los titulares deben estar estudiando y no contar con un trabajo en relación de dependencia. Foto: Archivo

Restricciones para la inclusión

Si el titular recibe una pensión o jubilación y tiene acceso a una obra social, no podrá incluir a sus hijos en PAMI. Lo mismo ocurre con las personas titulares de una pensión no contributiva. Además, los hijos que deseen ser incluidos no pueden estar trabajando en relación de dependencia, ya que esta condición limita su acceso a la cobertura.

¿Cómo se realiza el trámite?

Este trámite debe realizarse de manera presencial por parte del titular de la obra social. Para evitar largas esperas, se recomienda sacar un turno previo en la agencia más cercana.

Este proceso busca asegurar que quienes ya acceden a beneficios por otras vías no se beneficien de una doble cobertura, mientras que permite que los hijos dependientes de jubilados o pensionados puedan tener acceso a la obra social mientras cursen estudios.