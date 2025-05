Signos que podrían tener un cambio fuerte en su grupo de amistades

Las amistades no siempre se terminan de golpe. A veces, simplemente, cambian. Y aunque nadie lo diga, se empieza a sentir. Esta semana, algunos signos zodiacales podrían notar un giro en sus vínculos más cercanos. Ya sea por un distanciamiento, una tensión silenciosa o la llegada de nuevas personas, su círculo empieza a transformarse.

En muchos casos, no hay conflicto directo. Solo necesidades distintas, tiempos que no coinciden o formas de ver la vida que ya no encajan como antes. Algunas amistades se enfrían, otras se redefinen, y también pueden aparecer personas nuevas que traen aire fresco.

Algunos vínculos se aflojan, otros se fortalecen. Nada queda igual.

En el caso de géminis, el movimiento es casi inevitable. Su entorno es amplio, cambiante, lleno de estímulos, y eso hace que algunas conexiones pierdan intensidad. Tauro, aunque es más estable, podría sentirse desalineado con personas con las que antes compartía todo. No hay enojo, pero sí una sensación de distancia emocional. Y piscis, con su sensibilidad aumentada, puede registrar pequeños gestos que lo hacen replantear ciertas lealtades.

Según la astrología, estos procesos no son pérdida, sino ajuste. Para estos signos zodiacales, lo importante será quedarse con las amistades que acompañan su momento actual. Las que entienden sin juzgar, las que suman sin exigir. Porque el cambio también limpia, libera y ordena.