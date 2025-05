Música y fe: canciones recomendadas para agregar a tu playlist

Abril llega con nueva música que inspira y eleva. En un año que comenzó con fuerza para la escena góspel, los artistas siguen compartiendo canciones que tocan el alma y renuevan la fe. Te presentamos los lanzamientos más destacados del mes, con propuestas frescas que siguen marcando el pulso de la música cristiana contemporánea.

“Sobre La Roca” Artista: Nacho Ft. Jay Kalyl y Funky

El cantante venezolano Nacho da inicio a una nueva etapa en su carrera musical con el álbum “La nueva criatura", marcando su debut en la música cristiana. En este lanzamiento, presenta una canción que fusiona percusión caribeña con letras de fe, mostrando un giro auténtico en su propuesta artística en colaboración con los destacados exponentes del género, Jay Kalyl y Funky. El sencillo acumuló miles de reproducciones en sus primeras 24 horas, confirmando el impacto de este nuevo enfoque musical.

“Sobre La Roca” es una pieza clave dentro de su nuevo álbum homónimo, netamente cristiano y presenta colaboraciones con artistas del urbano cristiano quienes aportan sus ritmos y trayectoria, mientras que Nacho introduce su esencia con sonidos tropicales y frescos, creando una fusión única que resalta el sabor caribeño y la adoración. Esta canción invita a los oyentes a aferrarse a la esperanza, recordando que, incluso en medio de las dificultades, Dios es el refugio seguro y la roca inquebrantable sobre la cual construir nuestra vida.

“Corran la voz” Artista: Corto Plazo Ft. Seba Liendo, Fede Eyherabide y Mati Scialabba

La banda argentina de punk pop Corto Plazo presenta “Nuestra Salvación", un EP conceptual lanzado en la Semana de Pascua. Con un enfoque artístico mantiene su esencia enérgica y directa. Cada canción es una pieza dentro de una narrativa espiritual que toca temas de redención, lucha interna y esperanza eterna.

El sencillo “Corran la voz”, en colaboración con Mati Scialabba, Seba Liendo y Fede Eyherabide —referentes de una nueva generación de líderes musicales en la escena cristiana argentina—, combina fuerza y sensibilidad. La participación de estos destacados músicos, junto a la energía de Corto Plazo, da como resultado una propuesta intensa y conmovedora. Con cuerdas potentes y una lírica que interpela al oyente, la canción recuerda que, aun en medio de la oscuridad, la esperanza sigue viva. Se destaca la calidad del trabajo audiovisual, que conecta cada canción de forma coherente y atractiva.

“Sin Ti” Artista: Samuel ASH ft. Secretto y Tommy Royale

Samuel ASH lanza “Sin Ti”, un tema vibrante donde se une a Secretto y Tommy Royale, logrando una combinación de ritmo, fe y mucha energía, en una colaboración que se destaca por su fuerza y autenticidad. Esta canción marca el debut del mexicano Secretto en la industria musical cristiana, fusionando la cumbia regional con toques urbanos, en un mensaje genuino.

La canción relata el antes y después de una experiencia espiritual destacando el vacío de una vida sin sentido frente a la plenitud que sólo Dios puede dar. Secretto aporta su vibrante estilo cumbiero, mientras que Tommy Royale suma su sello urbano desde Puerto Rico, creando una colaboración única y poderosa. “Sin Ti” es una declaración que busca romper esquemas musicales, conectar generaciones y llevar un mensaje que trascienda estilos y culturas.

“Tú no me fallas - En Vivo” Artista: Jean Manuel

Jean Manuel, el cantautor con más de 25 años de trayectoria en la industria musical, presenta su sencillo, “Tú no me fallas”, el segundo adelanto de su próximo EP “Abre mis ojos". Esta canción es un testimonio profundo de su reflexión sobre la identidad personal y el amor incondicional del Todopoderoso, reafirmando que el verdadero valor de una persona no está definido por la opinión ajena, sino por la relación personal con el Creador.

El tema, de estilo soft pop y con la impronta del cantautor junqueño, se distingue por una melodía suave y emotiva. La transparencia de su letra, junto a una interpretación sincera, transmite una reflexión profunda: en el encuentro con lo esencial encontramos identidad y una lealtad inquebrantable. A lo largo de su carrera, Jean Manuel ha trabajado con artistas de renombre como Franco De Vita, Pedro Capó y Natalia Jiménez, y ha sido parte de eventos prestigiosos de la industria como los Latin Billboard Awards.

“Cada salida de sol” Artista: Kev Miranda Ft. Daniela Galeano

El cantautor colombiano Kev Miranda presenta su nuevo sencillo “Cada Salida de Sol”, una colaboración especial con Daniela Galeano. Este tema musical, fusiona sonidos pop con un mensaje inspirador, invitando a los oyentes a reconectar con su propósito y recordar que cada día es una oportunidad empezar de nuevo.

La canción nace desde un rincón sincero del alma, inspirado por la esencia de lo que el arquitecto del universo dice sobre la humanidad. Kev Miranda comparte que la composición de este tema fue una experiencia de introspección y renovación espiritual, que surgió en su nueva vida en Bucaramanga, Colombia. Daniela Galeano, con su voz cálida y sensible, refuerza el mensaje central de la canción: la certeza de que Dios sigue mostrando su amor en cada detalle de la vida. El videoclip fue grabado en una cabaña en Colombia, visualizando la paz y el mensaje positivo de la canción.

“Calma” Artista: Backup ft. Vivian Rojas

La agrupación Backup presenta su nuevo sencillo titulado “Calma”, un poderoso cóctel de rock moderno y espiritualidad. El sencillo es un adelanto del próximo álbum homónimo y marca el inicio de un viaje musical vibrante y profundo, en su contenido. Musicalmente, la canción presenta una base sonora intensa y emocional, combinando guitarras eléctricas, baterías enérgicas y un coro poderoso. Con esta fuerza, aborda temas como la ansiedad y el caos interior, proponiendo la fe como un recurso de estabilidad frente a la adversidad.

Backup se posiciona en el ámbito del rock cristiano contemporáneo, buscando generar una conexión profunda con la audiencia y dejar una huella significativa en cada canción. Ana Pérez Tinedo.

* Ana Pérez Tinedo. Agente de Prensa. Comunicarles.

IG: @comunicarles