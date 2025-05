Qué relación tiene la chinche del arce con la enfermedad del sueño

La chinche del arce llegó a Mendoza y con ella se han abierto cientos de interrogantes entre los vecinos. Algunos aseguran que se trata de una plaga y otros no encuentran una forma segura de sacarlas de sus viviendas mientras que las autoridades sanitarias llaman a no desinfectar para no dañar el equilibrio del ecosistema.

Además, en los últimos días algunos usuarios de las redes sociales vincularon a la chinche del arce con la enfermedad del sueño. “Provocan la enfermedad del sueño y es mortal. Pensé que solo se encontraba en el norte, pero veo que está en toda la provincia. Necesitamos una campaña de desinfección urgente”, escribió un lector de MDZ hace unos días y despertó la alarma de otros internautas.

Desde el INTA insistieron en que la chinche del arce no es una plaga para el arbolado y no representa peligro para la salud de las personas. “No consume sangre ni es hematófaga, por lo tanto, sería muy extraño que pique. Su aparato bucal no está preparado para esto, a diferencia de una vinchuca que se alimenta de sangre, donde es más grueso y rígido permitiendo perforar la piel”, dijo el experto en plagas agrícolas y ambientales del INTA, Bruno Marcuche.

En este sentido, los especialistas descartaron por completo que la chinche del arce esté relacionada con la enfermedad del sueño.

Qué es la enfermedad del sueño

Según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad del sueño es una parasitosis transmitida por un vector y su nombre científico es tripanosomiasis africana humana. “Los parásitos que la causan son protozoos pertenecientes al género Trypanosoma, que se transmiten al ser humano por la picadura de moscas tsetsé (glossina) que han contraído los parásitos de humanos o animales infectados”, explica la OMS en su página oficial.

La mosca tsetsé vive en África Subsahariana, y solamente determinadas especies transmiten la enfermedad. En muchas regiones con presencia de la mosca tsetsé, no hay casos de tripanosomiasis africana humana. La enfermedad se distribuye por focos, que van desde aldeas individuales hasta regiones enteras, y la incidencia puede variar de una aldea a otra.

La mosca tse tse es el vector de la enfermedad del sueño.

La enfermedad del sueño tiene dos etapas, en la primera se presentan episodios de fiebre, cefaleas, adenopatía, dolores articulares y prurito. En la segunda etapa aparecen síntomas más evidentes de la enfermedad como: cambios de comportamiento, confusión, trastornos sensoriales y falta de coordinación. Los trastornos del ciclo del sueño, que dan nombre a la enfermedad, son una característica destacada.

El tipo de tratamiento depende de la forma y la etapa de la enfermedad. Cuanto antes se trate la enfermedad, mayores serán las probabilidades de curarse. Si no se trata, la enfermedad suele ser mortal.

Recomendaciones para la chinche del arce

Desde el INTA dieron una serie de recomendaciones para que la chinche del arce no invada las casas de los mendocinos.

no invada las casas de los mendocinos. Retirar semillas y frutos del árbol, almacenar en bolsas cerradas.

Sellar puertas y ventanas.

Huevos de chinche del arce.