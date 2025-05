Tarjeta Alimentar en junio: cuánto cobran los beneficiarios de AUH

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los nuevos aumentos que aplicarán desde junio para jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Sin embargo, también aclaró que algunos extras no tendrán actualización y seguirán con los mismos montos que meses anteriores.

Como lo establece la Ley de Movilidad, el incremento mensual se calcula con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. En este caso, con la inflación de abril en 2,8%, ese será el porcentaje de aumento que se aplicará a las prestaciones. Además del incremento, los jubilados que cobran la mínima seguirán recibiendo el bono refuerzo y los beneficiarios de AUH podrán seguir accediendo a la Tarjeta Alimentar y otros complementos.

Anses otorga Tarjeta Alimentar de forma automática a algunos beneficiarios de AUH. Foto: Archivo

¿Qué pasa con la Tarjeta Alimentar en junio?

La Tarjeta Alimentar no está atada a la ley de movilidad ni se ajusta automáticamente por inflación. Según informaron desde Anses, el Gobierno no anunció nuevos aumentos para este beneficio, por lo que los montos seguirán congelados como en los últimos meses. Recordemos que esta ayuda está destinada a madres o padres con hijos de hasta 14 años que reciben la AUH, personas con discapacidad con AUH, embarazadas a partir del tercer mes que cobran AUE y madres con 7 hijos o más que perciben Pensiones No Contributivas.

Los montos actuales son: $52.250 para familias con un hijo, $81.936 para familias con dos hijos y $108.062 para quienes tienen tres o más hijos. No hay, por el momento, novedades sobre una actualización de estas cifras.

La AUH aumentará en junio un 2,8% según la Ley de Movilidad, pero el Gobierno no anunció subas para la Tarjeta Alimentar. Foto: Archivo

En cuanto a la AUH, el monto con el aumento del 2,8% será de $109.519 por hijo. Sin embargo, como cada mes, se deposita el 80% de esa suma, es decir, $87.614. El 20% restante se retiene hasta que se presente la Libreta AUH correspondiente.