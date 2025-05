Ingreso de un frente frío: ¿qué se espera para los meses de invierno en Argentina?

Un frente de aire frío de gran extensión afectará esta semana a gran parte del territorio argentino y países limítrofes, con temperaturas invernales y heladas, aunque sin tratarse de un fenómeno "atípico" o "extraordinario", sino del mismísimo invierno aclaró Cindy Fernández, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en diálogo con MDZ Radio 105.5 FM.

"Vamos a tener un ingreso de aire muy frío que va a afectar gran parte del territorio nacional. Eso no hay duda", señaló Fernández, pero descartó los términos sensacionalistas: "No existe ningún fenómeno nuevo ni nada especial. Esta es una irrupción de aire frío típica y habitual del invierno". A diferencia de eventos anteriores en el otoño, esta masa polar "va a llegar incluso hasta el norte de Argentina y va a afectar países vecinos como Paraguay, Bolivia y gran parte de Brasil", algo que no había ocurrido hasta ahora en 2025.

Mapa del pronóstico trimestral de temperatura. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

Temperaturas invernales y gradual mejora

Desde el miércoles, las mínimas oscilarán "entre 0° y 4° o 5°", con máximas de **"11° o 12°"**, valores propios del invierno. El frío persistirá, aunque con menor intensidad, hacia el fin de semana: "Vamos a tener un viento más del norte, y el frío de a poco será menos intenso", explicó la especialista.

Fernández enfatizó que, pese a la crudeza, el evento es esperable para finales de mayo: "Va a ser necesario sacar los abrigos de invierno, algo que ocurre prácticamente todos los años". Recomendó tomar precauciones sanitarias, pero recordó: "No es nada que no hayamos visto el año pasado o el anterior".

Mapa de precipitaciones de mayo, junio y julio. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

Perspectivas para el invierno

Consultada sobre el pronóstico estacional, la meteoróloga indicó que "por ahora no se espera un invierno crudo". Aunque destacó que el otoño 2025 ha sido "en promedio cálido" —con sólo dos semanas frías hasta ahora—, aclaró que "es común tener días muy fríos" en esta transición. No obstante, el SMN prevé que "predomine una circulación atmosférica que favorezca temperaturas de normales a superiores a las normales" en los próximos meses.

Sobre la dinámica del aire frío, Fernández detalló que "se disipa al desplazarse hacia el norte", donde el suelo más cálido y la mayor humedad lo calientan paulatinamente. Así, aunque la masa polar avance, "se va transformando y haciendo más cálida con los días".

Hay que sacar del armario las prendas invernales, aunque no será un invierno crudo.

El SMN mantiene sus pronósticos trimestrales sin señales de un invierno severo, aunque recalca la importancia de seguir las actualizaciones oficiales para evitar especulaciones.

Escuchá la entrevista completa: