Pagar el subte con QR: 5 claves para aprovechar sus beneficios

Quienes se mueven a diario en subte ya tienen una opción más cómoda para pagar el pasaje: usar el celular. Desde hace poco, en todas las líneas de la red porteña se puede ingresar mostrando un código QR, sin necesidad de tener la tarjeta SUBE encima ni de hacer recargas con anticipación. La idea es simple: mostrás el QR en la pantalla de tu teléfono, lo acercás al lector del molinete… y listo. En dos segundos estás adentro.

Esta nueva forma de pago busca hacerle la vida más fácil a quienes usan el transporte público todos los días. Forma parte del plan de modernización del sistema, que empezó a fines del año pasado, y que ya empieza a notarse. Con este cambio, Buenos Aires se suma a otras ciudades del mundo donde el código QR ya es algo habitual, como Santiago de Chile, Río de Janeiro o incluso gigantes asiáticos como Shanghái y Beijing.

Otra ventaja es que el sistema funciona sin conexión.

Ventajas que se notan desde el primer viaje

Lo mejor del QR es que no necesitás tener un celular de última generación para usarlo. No importa si tu teléfono es Android o iPhone, o si no tiene tecnología NFC. Solo necesitás que tenga cámara. En Argentina, de hecho, solo uno de cada tres teléfonos tiene NFC, así que esta nueva opción es mucho más inclusiva.

Otra ventaja es que el sistema funciona sin conexión. Aunque no tengas datos móviles o señal en ese momento, igual vas a poder pagar el pasaje. Y como el proceso tarda menos de dos segundos, se evitan las filas o los típicos problemas con la tarjeta que no pasa.

El QR además te deja elegir cómo pagar. Podés usar saldo en tu cuenta digital, tarjeta de débito o crédito. No tenés que cargar saldo antes, lo que significa que ese dinero puede seguir generando rendimientos en tu cuenta hasta que lo necesites. Es un detalle que muchos van a valorar.

También es seguro. Cada vez que querés pagar, el código se genera en el momento y es único. Eso reduce los riesgos de que alguien lo copie o lo use de forma indebida.

El precio del boleto es el mismo que con la SUBE: $919. Y se mantienen los descuentos que se aplican por la cantidad de viajes que hacés en el mes, como pasa siempre. Es decir, si usás el subte todos los días, seguís pagando menos por viaje con el correr de las semanas.

Pero además, algunas billeteras digitales ofrecen promos propias. Por ejemplo, si pagás con Mercado Pago, te hacen un 75% de descuento en cada viaje. El tope es de $5.000 por mes por persona, pero sigue siendo una rebaja importante, sobre todo para quienes toman el subte todos los días para ir a trabajar o estudiar.

¿Cómo se usa el QR de Mercado Pago?

El paso a paso es muy simple. Abrís la app de Mercado Pago, buscás la opción que dice “Pagar subte con QR”, elegís con qué medio de pago querés hacerlo (puede ser saldo en cuenta, débito o crédito), y luego acercás el código que aparece en pantalla al lector del molinete. Lo ideal es ponerlo a unos diez centímetros de distancia. El molinete se abre enseguida y podés seguir tu camino. El precio del boleto es el mismo que con la SUBE: $919.

En un contexto donde todo se hace desde el celular —pedir comida, hacer transferencias, mirar series—, que también puedas pagar el subte desde ahí parece lógico. Y ahora, además, es posible. Esta nueva modalidad busca que viajar sea más cómodo, más ágil y también más accesible.

El código QR no solo moderniza el sistema, también ofrece una alternativa práctica para quienes no quieren depender de la SUBE o prefieren manejar sus gastos desde el celular. Y si encima permite ahorrar, mucho mejor.