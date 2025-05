Crisis educativa: "Las universidades públicas están cada vez más desfinanciadas"

El flamante presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de la provincia de La Pampa (UniLPam) Oscar Alpa destacó que "la situación crítica de la universidad se profundiza cada vez más". El presidente de CIN sostuvo que la universidad pública no tiene presupuesto, es crítica la situación salarial de los docentes, no hay dinero para investigación.

En una entrevista con MDZ entre otros ítems comparó la inversión que hacen países como Brasil y México en la educación superior contra la Argentina que del 0,8% del PBI bajó al 0,4%. “Si tuviera la posibilidad de hablar con Milei le diría que las universidades son el futuro del país", sentenció Alpa.

- ¿Cuál es la situación de las universidades nacionales?

- Estamos con los mismos problemas económicos del año pasado profundizados porque pasó un año. No tenemos presupuesto y los fondos que nos envían están más o menos en un tercio de lo que estaban con valores ajustados a la inflación en el 2023; o sea, estamos sin plata. El tema más grave es el de los salarios que disminuyeron hasta un tercio, entonces, al no alcanzarles el sueldo, los docentes se quedan como docentes simples, trabajan unas horas y luego se van a cumplir funciones en sus profesiones u otros trabajos, lo que resquebraja el nivel educativo universitario. Además de eso, no hay programas de investigación porque no hay plata, con lo cual hay ofertas de Brasil y de otros países con programas de investigación a diez años. Esto hace que nuestros científicos se vayan. El gran problema del investigador es que no ve un futuro de estabilidad en la Argentina.

- El 23 de abril pasado se cumplió un año de la gran marcha federal defendiendo la universidad pública. ¿De ese tiempo ahora lograron mejorar la situación universitaria?

- No. La marcha federal del 23 de abril del 2024 fue tomada parcialmente por el Gobierno nacional. Sirvió para pasar el 2024. Hacia fin de año se llevó a cabo la segunda en favor de la Ley Federal de Educación que hubiera garantizado el financiamiento. Por ejemplo, algunos decían, "No, vamos a apoyar el veto porque ahora viene el Presupuesto 2025 y con eso las universidades van a poder estar". No hubo presupuesto 2025, entonces de vuelta retrocedimos muchos casilleros. Lo poco que se obtuvo en el 2024 se lo comió la inflación que fue del 118%. Sirvió para el 2024 creyendo que se iba a arreglar con el Presupuesto 2025. Al no haber Presupuesto volvimos para atrás. No hubo incremento salarial, se congelaron las becas, se frenaron las obras de infraestructura y comenzó el desguace científico, hay renuncias de docentes muchos jóvenes que entraban a la universidad para para formarse y ser los futuros docentes de titulares, ahora dicen, "por esta plata tengo otras oportunidades".

- El Gobierno nacional dijo que las universidades nacionales son centros de adoctrinamiento, nichos de corrupción y fábrica de estudiantes de fantasmas. ¿Qué opinión le merece estos conceptos?

- Sabemos que el Gobierno nacional tiene un formato de comunicacional que le sirve mucho para su estrategia política y a cada una de las respuestas que, por supuesto, son negativas lo podemos demostrar. Respecto a nicho de corrupción no puede un Gobierno nacional decir eso cuando no hay ni una causa judicial iniciada. La universidad pública es la institución más auditada del país en el sector público. ¿Adoctrinamiento?, al contrario, si hubiera adoctrinamiento desde la universidad, los docentes y alumnos no hubieran votado a Milei. Respecto a lo que dice el Gobierno de la estadía de estudiantes fantasmas hoy hay estudiantes que comienzan la carrera, que cambian de carrera, pero es un porcentaje común de una realidad totalmente distinta en estos años, no son estudiantes fantasma, muchos a la vez trabajan y estudian, se acercan empresas y les ofrecen trabajos en dólares y, por supuesto, la universidad les sirvió porque lo capacitó por más que no tengan el título.

- Brasil invierte 4.000 millones de dólares anuales en las universidades. El presidente Lula da Silva acaba de anunciar una inversión de 1.025 millones de dólares para construcción de nuevas universidades. México unos 7.000 millones. ¿Y la Argentina?

- Históricamente el presupuesto universitario fue el 0,8 del PBI; Hoy está en el 0,4 %. Bajamos la inversión del futuro. Lo que perdés en uno o dos años de inversión de conocimiento y de investigación, tardás décadas en recuperarlo.

- Por ejemplo, en el NEA se están yendo muchos profesionales y docentes universitarios a Brasil…

- Porque la propuesta no solamente es económica sino científica, porque están apostando y supera lo que pueden las universidades nacionales de Misiones. Los mensajes del Gobierno nacional con lo cual los científicos necesitan un lugar donde haya estabilidad que en los próximos diez años se siga investigando. Hace unos días sacamos un comunicado en el cual planteábamos que las universidades no tienen fondos ni las herramientas para poder importar cualquier producto insumos de laboratorio. Si no tenés laboratorios, no hay inversión y en Brasil hay definida inversión en investigación por lo tanto los profesionales se van.

- Arancelamiento al estudiante extranjero, ¿cuál es tu visión?

- Si el Gobierno nacional lo quiere hacer y cambia las leyes por decreto, porque acá, sobre todo deben cambiar no solo leyes de inmigración, sino la ley de educación superior porque se habla del extranjero temporario. Y eso no existe, si viene un extranjero temporario hacer un posgrado ya son pagos. Lo único que es gratuito es la carrera de grado, con lo cual no va a haber estudiantes temporarios porque los que viven en Argentina pasan 7 u 8 años en el país, consumen, pagan sus impuestos en Argentina y por lo tanto están financiando el sistema. Reitero si el gobierno lo quiere hacer y tiene las potestades para hacerlo que lo haga

- Usted además de ser el presidente del CIN, es rector de la Universidad Nacional de La Pampa. ¿Cuál es la situación porque está atravesando este Alta Casa de Estudios?

- La Universidad de La Pampa está igual que el resto de las universidades. Lamentablemente teníamos tres obras que ya estaban licitadas y no se pudieron empezar. Otra obra que estábamos haciendo la tuvimos que finalizar con fondos propios ahorrados que tenía la universidad. El tema es pensar en crecer, porque si no crecés, retrocedés en el sistema. Por otro lado, tenemos el problema de que muchos jóvenes del interior de la provincia no se acercan a estudiar porque vivir fuera de la casa de del hogar es un costo muy grande y hoy tenemos que estar también debatiendo eso. Ahora hay que ver cómo llegamos a cada localidad.

- ¿Hay deserción de estudiantes debido a la situación económica fundamentalmente?

- Si. Creo que la deserción afectará primero más a las universidades pequeñas, en el interior se está dando que los que antes viajaban o se iban a vivir a Córdoba o Buenos Aires para estudiar carreras, lo dejan de hacer y se quedan en La Pampa y los del interior de la provincia no vienen con lo cual compensa uno con otro, hay un cambio importante en esa situación y creo que en el futuro si seguimos así va a afectar a la cantidad de estudiantes, por eso la universidad tiene que llegar al interior del interior.

- Si tuviera la posibilidad de hablar a solas con el presidente Milei. ¿qué le diría?

- Le diría que las universidades son el futuro del país. Por lo tanto, le preguntaría ¿cuál es su objetivo con el sistema universitario tanto de gestión público como gestión privado. En la gestión pública tenemos el 80% de los estudiantes. ¿Cómo hipotecar el futuro del país?, estamos de acuerdo con que hay que tener una realidad macroeconómica estable. Esto nadie lo pone en discusión. Ahora, este ajuste macroeconómico se está haciendo, entre otros, a costa de la inversión en la universidad.