¿A cuántas revoluciones por minuto vas…? ¿La revolución no revoluciona más?

"Un hecho me conforta. Recuerdo haber asistido hace muchos años a una representación de Macbeth; la traducción era no menos deleznable que los actores y que el pintarrajeado escenario, pero salí a la calle deshecho de pasión trágica. Shakespeare se había abierto camino”.

Así como le pasó a Jorge Luis Borges… ¡Ojalá nos pase a nosotros en el acto de la escuela!

¿Como si no hubiese más que pensar…las imágenes concluyen la mirada?

La memoria nos iguala a la interpretación.

Olvidados de que lo mirado lo causa la mirada…

Los mármoles son escombros ideales en los que creemos hacer pie.

Y el bronce es el último brillo…

¿La revolución no revoluciona más?

Todavía somos contemporáneos…

La realidad no es una convicción resignada.

La historia es una advertencia:

Porque alguien nos amó podemos recordar quiénes somos…

Los resultados no concluyen la causa.

¡Aún luchamos por lo que nos representa!

El tiempo es la cortesía de la voluntad.

No podés hacer más que lo que sos.

¡Revolucionás tal como sos!

¡Y tal como S.O.S.! Ilustración de Lisandro Ruiz.

El presente es nuestro cabildo.

¿Abierto?

Más que una postal de la nostalgia…

Más que ser turistas de nuestra historia…

¡Más que lo que soy, lo que somos!

¡Puedo ser como somos!

-aún es el grito de la revolución-

El somos puja

-el lugar del otro-.

¿Aún nos falta la parresía de Francisco?

“¿Con qué derecho te distingues de los demás? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido?”, dice San Pablo a los Corintios. Juan Barros.

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.