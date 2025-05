El destino de los embriones criopreservados: una decisión personal y trascendental

En los tratamientos de fertilización asistida, la criopreservación de embriones se ha convertido en una herramienta fundamental que abre las puertas al deseo de ser padres. Esta posibilidad técnica permite resguardar la oportunidad de formar una familia, incluso cuando el presente o los caminos naturales se muestran esquivos. La mayoría de los embriones criopreservados son embriones “sobrantes” que se generaron durante los tratamientos de fertilización in vitro y no fueron transferidos al útero en ese momento. Quedaron así en espera de una nueva oportunidad. Sin embargo, cuando el deseo de nuevos intentos de embarazo ya no persiste, surge una pregunta inevitable: ¿qué hacer con los embriones que continúan almacenados?

Decidir su destino es, sin dudas, un acto de enorme trascendencia

No se trata solo de una cuestión médica, sino de un proceso cargado de emociones, valores, creencias y proyectos de vida. Y como toda decisión vital, demanda tiempo, reflexión y, sobre todo, acompañamiento profesional.

Hoy, quienes tienen embriones vitrificados cuentan con cuatro caminos posibles:

Mantenerlos almacenados, para preservar la posibilidad de un intento futuro, especialmente si los tratamientos anteriores no lograron el resultado esperado.

Donarlos para investigación científica, contribuyendo así al avance de la medicina reproductiva y de otras áreas médicas que podrían mejorar la vida de muchas personas.

Donarlos a otras personas que sueñan con ser padres, ofreciendo una oportunidad única a quienes no pueden concebir con sus propios gametos.

Descartarlos, lo que implica su desvitrificación y eliminación en un proceso regulado.

Desde nuestra mirada, la donación es una alternativa poderosa cuando los embriones ya no serán utilizados para la búsqueda de un hijo propio. Donarlos para la investigación permite que la ciencia siga avanzando; donarlos para otros regala la posibilidad de vida a quienes la anhelan intensamente. Cada embrión que encuentra un nuevo destino, es un nuevo comienzo. Ahora bien, cuando se trata de donarlos, la decisión se ve influida por cómo fueron concebidos esos embriones. No es lo mismo si se generaron con óvulos y espermatozoides propios de la pareja, que si se utilizó alguno de estos gametos donados. Y suele ser más fácil tomar la decisión de donarlos cuando los embriones fueron generados con ambos gametos donados.

Afortunadamente, un porcentaje no menor de las personas elige donarlos, ya sea para investigación o para ayudar a otras personas a cumplir el sueño de ser padres. En todos los casos, se trata de un gesto profundamente generoso. Entendemos, sin embargo, que no hay una única respuesta correcta. Cada persona y cada pareja debe tomar su decisión en libertad, con plena conciencia y respeto por su historia, sus emociones y sus convicciones. Decidir es un acto íntimo que merece ser acompañado con escucha profesional y contención emocional. El trabajo interdisciplinario es fundamental en este proceso.

Particularmente en nuestro Banco de Embriones Criopreservados —formado tanto por embriones donados por pacientes como por aquellos generados a partir de óvulos y semen donados— late la generosidad de quienes eligieron transformar su posibilidad en esperanza para otros. Gracias a estas decisiones, muchas personas y parejas han podido cumplir el sueño de ser padres.

El destino de los embriones criopreservados no es una cuestión menor ni postergable

Es una elección que habla de futuro, de responsabilidad y, sobre todo, de amor. Cada embrión guarda una historia, y es por eso que hay que detenerse y reflexionar para tomar una decisión consciente.

R. Sergio Pasqualini

Dr. R. Sergio Pasqualini, (MN 39914) director de Halitus Instituto Médico