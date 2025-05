WhatsApp: por qué los usuarios reportaron fallas en los audios

WhatsApp se encuentra en permanente actualización para sus más de dos mil millones de usuarios. En este sentido, muchos de ellos se vieron sorprendidos en los últimos días al notar un llamativo cambio, del que nada se sabía con anterioridad. Así fue como reportaron “errores” en las notas de voz, que ya no aparecen en color celeste los audios escuchados, sino que quedan en verde, prestándose poderosamente a la confusión.

Lo cierto es que desde el 12 de mayo, la aplicación tiene un fallo en algunos dispositivos, que aún no ha sido resuelto y además se extiende a otros celulares, especialmente en iOs. Sin embargo, usuarios de sistema operativo Android también han reportado esta falla.

Confusión con los audios de WhatsApp.

Si bien desde Meta no han aclarado nada al respecto, se baraja que se trate de una nueva actualización de WhatsApp y no de un fallo propiamente dicho. Esto hace que los mensajes de voz aparezcan en verde en un primer momento y luego de haberlos escuchado, también, cosa que previamente no ocurría. Antes de estos reportes, al escuchar un audio se marchaba en celeste, marcan que el receptor del mensaje lo escuchó.

Actualmente WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo gracias a la facilidad de su interfaz, su compatibilidad con todos los dispositivos y la posibilidad de enviar y recibir archivos de todo tipo. Ya sea para temas personales, laborales o educativos, más de dos mil millones de personas eligen utilizar la plataforma que, cada día sigue creciendo.