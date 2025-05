La extraña razón por la que X está teniendo fallas hace más de 24 horas

Hace ya más de 24 horas, muchos usuarios de X -ex Twitter- han estado experimentando problemas con las funcionalidades más básicas de X, tanto desde la app como en página web. Algunos mensajes no cargan, el inicio o timeline no se actualizan y ciertas publicaciones simplemente no se pueden ver sin actualizar la página varias veces.

El problema comenzó el jueves por la tarde, según Downdetector, una plataforma que utiliza data de usuarios para marcar interrupciones web. A partir de las 15hs de ayer, miles de usuarios presentaron informes sobre errores que van desde la incapacidad de iniciar sesión hasta la desaparición de mensajes directos.

La cuenta oficial de Ingeniería de X reconoció que el servicio no estaba funcionando correctamente a través de un posteo, alegando que la falla está relacionada a una interrupción en la central de datos: “X es consciente de que algunos de nuestros usuarios están experimentando problemas de rendimiento en la plataforma hoy en día", escribió @XEng. "Estamos experimentando un apagón del centro de datos y el equipo está trabajando activamente para remediar el problema”.

Wired, medio de tecnología estadounidense, informó que el mismo jueves se produjo un incendio en un centro de datos de X-leased cerca de Portland, Oregón. No está claro si está relacionado con las interrupciones en curso.

Esta no es la primera vez que sucede

La última interrupción importante del servicio que sufrió X fue en marzo, cuando los usuarios de todo el mundo se desconectaron abruptamente de la red social y posteriormente tuvieron problemas para acceder a sus feeds, enviar mensajes e interactuar con el contenido. Elon Musk -el CEO de X- culpó de la interrupción a un ciberataque.

Después de que Musk adquiriera Twitter por 44 mil millones de dólares en 2022, rápidamente redujo la fuerza laboral de la compañía en aproximadamente un 80 %, de 7.500 empleados a 1.300 trabajadores. Una nueva ola de despidos golpeó a la compañía en noviembre de 2024, afectando principalmente al departamento de ingeniería de X.

Desde la compra de X por parte de Musk, la compañía también ha tenido inconvenientes en cuanto a su nivel de seguridad, configurando incorrectamente servidores que podrían haber dejado el sitio vulnerable a ataques de hackers.