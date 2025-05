Bebés durmiendo bajo la nieve: la práctica escandinava que causa sorpresa en redes

Cada tanto en redes sociales aparecen videos virales de bebés durmiendo a la intemperie en temperaturas bajo cero en países escandinavos, y con ellos, vuelve el debate sobre esta curiosa práctica.

En lugares como Dinamarca, Noruega o Islandia, es muy común ver a los bebés durmiendo afuera en sus cochecitos mientras los padres toman un café o hacen algún trámite. Según la costumbre local, esta exposición al frío ayuda a fortalecer el sistema inmunológico de los más chicos y es vista como beneficiosa para su salud a largo plazo.

Claro que para otras partes del mundo esto suena completamente riesgoso. De hecho, hace algunos años en Nueva York una madre escandinava fue detenida por dejar a su bebé afuera de un bar, sin entender que en su país esto era algo absolutamente normal.

El video viral que se hizo popular esta semana en X muestra a un bebé muy abrigado durmiendo plácidamente bajo la nieve. En estos países es habitual ver este tipo de escenas ya que las temperaturas bajo cero son parte del día a día durante muchos meses.

Mira el video viral

Entre los comentarios se notó el choque cultural: "Mi mamá planchaba las colchas para estar calientitos. Mejor me quedo con las técnicas del tercer mundo", comentó una usuaria, mientras que otro agregó: "Yo no le pongo medias a mi hijo y ya me están matando".