Google sorprendió al mundo con avances que parecen de ciencia ficción

Durante el evento Google I/O 2025, la compañía presentó una serie de innovaciones que marcan un antes y un después en el uso cotidiano de la inteligencia artificial. Entre lo más llamativo están las videollamadas en 3D, la posibilidad de probarte ropa digitalmente y un nuevo sistema de creación de videos con sonido generado por IA.

Uno de los grandes protagonistas fue Beam, el nuevo nombre del antiguo Project Starline. Esta tecnología combina cámaras de alta precisión con una pantalla de campo de luz que permite tener una videollamada como si la persona estuviera físicamente presente. A eso se suma la traducción simultánea, que mantiene el tono, la cadencia y hasta las pausas del interlocutor.

En paralelo, otra de las funciones que llamó la atención fue la de Try It On que brinda la posibilidad de probarse ropa digitalmente con inteligencia artificial. A través del buscador de Google, los usuarios pueden elegir una prenda, subir una foto suya y ver cómo les quedaría sin moverse de su casa. La herramienta genera una imagen con tu cuerpo y rostro modelando la prenda en cuestión, permitiendo tener una referencia realista antes de decidir si comprarla.

Este avance apunta a transformar la experiencia de compra online y reducir la incertidumbre al momento de elegir talle, color o estilo. Además, mejora la interacción con las marcas y podría reducir las devoluciones por errores en la elección.

Entre las novedades más comentadas estuvo el lanzamiento de Veo 3, una herramienta que permite crear videos con efectos de sonido, música de fondo y diálogos generados por inteligencia artificial. Es la primera vez que una plataforma logra combinar imágenes y audio de manera tan integrada, pensada para cineastas, creadores de contenido y publicistas.

Quienes quieran acceso completo a estas herramientas deberán suscribirse a Gemini Ultra, el plan premium de Google que cuesta 249,99 dólares al mes. Este paquete incluye acceso a Veo 3, la app Flow para edición cinematográfica, el generador de imágenes Imagen 4 y otras funciones avanzadas. Está dirigido a usuarios profesionales que buscan explotar al máximo las capacidades de la IA generativa.

Con estas presentaciones, Google dejó en claro que va por todo en el campo de la creación digital. No solo propone herramientas innovadoras, sino que redefine cómo nos comunicamos, cómo trabajamos y cómo creamos contenido en un mundo cada vez más atravesado por la inteligencia artificial.