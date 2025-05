Estafas en Mendoza: el sueño de la ciudadanía europea se transformó en pesadilla

Decenas de familias viven una pesadilla debido a una gestora de turnos que les cobró por un servicio que nunca se hizo efectivo, se suman denuncias en la justicia. La mujer denunciada es la titular de la empresa International Liga S.A.S y ofrece un servicio para la obtención de la ciudadanía italiana, española, chilena y visas de viaje. Según expresaron los damnificados, tras el cobro de la suma en dólares no se hacían efectivos los trámites. Semanas atrás, MDZ habló con la denunciada quien expresó que realizaría la devolución del dinero el 5 de mayo cosa que nunca sucedió.

"Hace más de tres años me tiene a las vueltas y cuando consulto por el avance del trámite de la ciudadanía no obtengo respuestas. Realicé un pago en efectivo en dólares por un servicio que nunca brindó, somos más de cien familias estafadas", contó una de las mendocinas que realizó la denuncia en el Ministerio Público Fiscal. Como ella, otros damnificados decidieron acudir a la justicia en busca de respuestas.

La obtención de turnos para la ciudadanía era uno de los servicios que ofrecía la gestora denunciada

"IF" (siglas de la denunciada), tiene 36 años, es italiana y vino a Argentina en el año 1999 junto a su familia. Se reserva el nombre ya que, a pesar de contar con numerosas denuncias, aún no está imputada. "IF" comenzó con el negocio de gestoría de ciudadanías hace poco más de 5 años y fundó la empresa International Liga S.A.S. Si bien ella era la cara visible, tenía empleados a cargo que cobraban un sueldo y una comisión que dependía de la cantidad de clientes que ingresaban. La urgencia, el desconocimiento y las dificultades que presentaba la obtención de los turnos a través de las páginas oficiales fueron los motivos por los cuales decenas de familias acudieron a esta empresa.

En un principio, la ecuación era perfecta...tras la entrega de un anticipo se firmaba un poder y "IF" se encargaba de todos los trámites para la obtención de los turnos y armados de carpetas para diversas ciudadanías: italiana, española, francesa, chilena y hasta visas de viaje.

El modus operandi de la empresa International Liga S.A.S era siempre el mismo, se captaban clientes que tuvieran como objetivo la obtención de ciudadanías europeas, principalmente italiana y luego española. En la mayoría de los casos, la denunciada solicitaba el pago de 20 mil pesos por una videollamada donde brindaba información acerca de los pasos a seguir y se acordaba la entrega del dinero en dólares en efectivo o vía transferencia. Los pagos por ese "servicio" se realizaban en dólares y en efectivo pero transcurrido un tiempo, la responsable de la empresa desaparecía. "No contestaba los mensajes y cuando llamábamos desde otros números de teléfono nos ponía excusas relacionadas a problemas de salud o demoras en los consulados. Así nos tuvo durante meses y ahora, tras los cambios que anunciaron en Italia, perdimos la posibilidad de obtener la ciudadanía", expresó otro de los damnificados.

Los montos entregados por los clientes de la empresa denunciada varían entre 300 dólares y 2.000 dólares ya que hay familias enteras que pagaron para iniciar el trámite y el cobro se hacía por persona.

El paso del tiempo y la falta de respuestas alertaron a los clientes que comenzaron a solicitar la devolución del dinero aportado. En una de las clausulas que firmaban al momento de contratar ese "servicio", estaba especificado que podían acceder a ese beneficio. Sin embargo, eso tampoco se concretó. A pesar de solicitar la reposición del dinero y teniendo un compromiso asumido por parte de la empresa International Liga S.A.S, el reintegro pautado para el 5 de mayo nunca se concretó. "Nos hizo llenar un formulario y se comprometió a devolvernos lo aportado pero no cumplió. Armamos un grupo con todos los damnificados pero después nos enteramos de que IF ingresó con un perfil falso para estar al tanto de nuestros movimientos", agregó una denunciante.

"Soy consciente de que hay muchos que pidieron la devolución hace más de un año pero no tenía posibilidad de devolver el dinero ya que tenía que organizarme", manifestó "IF" al ser consultada por MDZ semanas atrás. En ese encuentro, la mujer expresó que estaba trabajando para devolver los más de 15 mil dólares que debía. "Cité a todos los clientes y les ofrecí dos opciones. A través de un formulario, podían optar por la devolución del dinero para el 5 de mayo o empezar un juicio de reconocimiento de ciudadanía cuyos gastos correrán por mi cuenta. En cuanto a las denuncias, toda la documentación de respaldo la tiene un abogado penalista en Italia y otro en Mendoza", había expresado la mujer denunciada pero nada de eso sucedió. No hubo reintegros a las familias y se siguen sumando denuncias en el Ministerio Público Fiscal.

Del sueño a la pesadilla

"La contacté para que armara mi carpeta para obtener la ciudadanía francesa, le pagué 700 dólares y me dijo que debía esperar unos meses pero nunca se efectivizó el trámite. Me ofreció trabajo con un sueldo más comisión pero empecé a notar que ingresaba muchísimo dinero, calculo que más de 8 millones de pesos solamente con los clientes que yo traía, ese número había que multiplicarlo por 3 porque había otro empleado y ella también se encargaba de reclutar gente", expresó uno de los denunciantes y agregó: "No solamente tiene problemas con la gente a la que estafó sino con los empleados que tenía a su cargo porque no les pagaba. Abonaba pequeñas sumas semanales pero nunca terminaba pagando la totalidad".

"Llegué a 'IF' a través de un familiar, tuve que darle copias de los DNI de toda mi familia y empezar a pagar por mes, eran 4 cuotas de $200.000 aproximadamente. Pasaron los meses, pagué las 4 cuotas y empezó a darme vueltas para entregarme mis papeles. Resulta que nunca me dio absolutamente nada, sigo sin recibir nada de parte de ella y lo peor es que hoy en día quedé excluido de poder conseguir la ciudadanía italiana por los cambios en el gobierno. Si ella hubiese cumplido en tiempo y forma mi trámite si hubiese alcanzado a entrar. Seguramente ya podría tener mi ciudadanía y la de mis hijas", relató un damnificado.

"Tengo cinco hijos y quería tramitar la ciudadanía italiana para ellos y mi nieto. Llegué confiada porque la mamá de uno de mis pacientes trabajaba en esa empresa. La apoderada me pidió 1350 dólares para la gestión del turno, traducciones y partidas de nacimiento. Me hizo firmar una especie de contrato donde decía las fechas de entrega de los informes parciales de los trámites pero no tuvimos ningún avance, solo excusas", manifestó una de las denunciantes que prefiere mantener en reserva su identidad.

"Cuando llegó la fecha pactada no me llamó y me puse en contacto con ella, no le llegaban los mensajes. Me contestó dos días después diciéndome que estaba atrasada y me dijo que en breve iba a salir el turno. Mi apuro era hacerlo antes de marzo porque en marzo mi hija menor cumplía 18 años y hasta esa edad el trámite es gratuito. Empecé a entrar en desesperación porque en diciembre el trámite en el consulado se había ido a 600 euros. Ante la falta de respuestas fui a buscarla a su domicilio y me dio mil excusas, ese mismo día salió la resolución de que se suspenden la ciudadanía para quienes no son hijos o nietos de nativos", expresó la mujer y agregó: "Tengo la factura donde consta todo lo que pagué. Tengo los mensajes de WhatsApp donde yo incluso le digo que la voy a denunciar por estafadora. Hace dos semanas nos cita a todos los damnificados a una reunión virtual y ahí me entero que somos más de 90 los que estamos en la misma situación".

Otro de los damnificados relató que se contactó con "IF" en julio del 2024 para obtener la ciudadanía española. "Me pasaron el contacto de un chico que trabajaba para ella. Me dijo que era asesor de International Liga SAS. Me explicó que podíamos tener una videollamada cuyo costo era de 20 mil pesos. Tras ese pago, me puso en contacto con IF y me citaron en una escribanía para firmar un poder a nombre de ella donde la habilitaba a descargar mi documentación personal. En ese momento realicé un pago de casi 300 dólares y dejó de responder mis llamadas. Cada vez que intentaba comunicarme, me ponían excusas", contó Jorge, otra de las víctimas.