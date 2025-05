Un estudio publicado en la revista científica BMJ Open vuelve a poner el foco en un posible vínculo entre el virus del herpes simple tipo 1 (VHS-1), causante del herpes labial, y la enfermedad de Alzheimer.

Aunque no se establece una relación causa-efecto, la investigación observacional realizada sobre más de 700.000 pacientes en Estados Unidos sugiere que el tratamiento con antivirales podría estar relacionado con un menor riesgo de desarrollar este tipo de demencia.

La investigación fue realizada por un equipo de la biofarmacéutica Gilead Sciences y la Universidad de Washington en Seattle. Los expertos compararon datos de pacientes con diagnóstico de Alzhéimer con personas sin antecedentes neurológicos, emparejándolos por edad, sexo, zona geográfica y número de visitas médicas.

Entre los principales hallazgos, se destaca que la probabilidad de haber sido diagnosticado con herpes labial era un 80 % mayor entre las personas con Alzhéimer.

Asimismo, dentro del grupo de pacientes con antecedentes de infección por VHS-1, aquellos que fueron tratados con medicación antiviral tuvieron un 17 % menos de probabilidades de desarrollar la enfermedad en comparación con quienes no recibieron ese tratamiento.

Un estudio reveló un síntoma que muestra propensión a desarrollar Alzhéimer. Foto: archivo.

La edad media de los pacientes con Alzhéimer fue de 73 años, y el 65 % eran mujeres. Además, presentaban una mayor carga de enfermedades coexistentes, lo que coincide con factores de riesgo conocidos para esta forma de demencia.

Limitaciones y cautela

A pesar de estos hallazgos, los propios investigadores aclaran que el estudio presenta varias limitaciones. No se cuenta con datos sobre infecciones previas al ingreso de los pacientes en la base de datos, y muchas personas con VHS-1 no presentan síntomas o no buscan tratamiento, lo que puede distorsionar los resultados.

También se analizaron otros virus del grupo herpes, como el VHS-2, el virus de la varicela zóster y el citomegalovirus, todos ellos asociados en investigaciones previas con un mayor riesgo de deterioro cognitivo. No obstante, aún no se entiende con claridad cómo estos virus neurotrópicos podrían influir en el desarrollo del Alzhéimer.

El equipo concluye que estos datos refuerzan la importancia de considerar la prevención de infecciones por herpes como una posible estrategia de salud pública.

Opiniones divididas entre expertos

Diversos especialistas consultados por la plataforma Science Media Centre (SMC) coincidieron en que tener herpes labial no implica un destino inevitable hacia la demencia. “Tener herpes labial no es, ni mucho menos, una ‘sentencia’ de que se va a desarrollar Alzhéimer, sino simplemente un factor de riesgo más, y mucho menos importante que el envejecimiento”, señaló María Jesús Bullido Gómez-Heras, investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa.

Desde Canadá, el investigador David Vickers, de la Universidad de Calgary, advirtió que el estudio podría sobreestimar la relevancia del VHS-1, especialmente teniendo en cuenta que el virus está ausente en el 99,56 % de los casos de Alzhéimer.

Por su parte, Tara Spires-Jones, de la Universidad de Edimburgo, valoró el estudio como “bien realizado” y en línea con investigaciones previas. No obstante, insistió en que la infección por herpes es “extremadamente común” y no significa que quien la padezca vaya a desarrollar demencia.