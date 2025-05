Banco Nación devuelve hasta $24.000 al mes en compras en supermercados

Con el objetivo de impulsar el consumo y fomentar el uso de medios digitales, el Banco Nación puso en marcha una promoción que permite ahorrar hasta $12.000 cada semana. El beneficio está vigente todos los miércoles desde el 1 de mayo y continuará hasta el 30 de junio, en todo el territorio argentino. Está orientado a las compras que se realicen con tarjetas de crédito del banco a través de MODO BNA+.

La propuesta ofrece un reintegro del 30% en cada operación, tanto en tiendas físicas como en sitios de venta online adheridos. El monto máximo que se puede recuperar por persona (considerando el número de CUIT) es de $12.000 por miércoles, lo que en total puede traducirse en un beneficio de hasta $24.000 mensuales. Para obtenerlo, es indispensable que el pago se realice mediante la aplicación MODO, utilizando las tarjetas Visa o Mastercard del BNA.

La aplicación MODO BNA+ funciona como una billetera virtual que permite pagar desde el celular en múltiples comercios.

Requisitos para acceder al beneficio

El descuento no se aplica directamente al momento de la compra, sino que se reintegra luego de que la operación sea validada. Ese reembolso se acredita dentro de los 30 días siguientes en la cuenta monetaria vinculada al usuario que realizó el pago. No se aceptan pagos con saldo en cuenta ni otras formas que no estén dentro del sistema de MODO y tarjetas del Banco Nación.

En el caso de las compras en locales físicos, el procedimiento es escanear el código QR del comercio desde la aplicación BNA+ y elegir como medio de pago alguna de las tarjetas de crédito del banco. Para las compras en línea, solo es necesario completar la operación en sitios web que estén dentro del programa de comercios adheridos.

Los usuarios que cuentan con tarjetas adicionales también pueden acceder al reintegro, pero deben tener su propia cuenta activa en el banco para recibir el dinero. El límite del beneficio es individual y no se incrementa por usar más de una tarjeta.

Para evitar errores, es clave verificar que el comercio esté incluido dentro de los convenios de la promoción. De lo contrario, la compra no será elegible para el reintegro. Otro aspecto relevante es que la compra debe realizarse en un solo pago, ya que los planes de cuotas no forman parte del beneficio.

Desde la entidad financiera recordaron que no tienen responsabilidad sobre los productos o servicios que se adquieran mediante esta modalidad. El cliente debe resolver cualquier inconveniente directamente con el comercio donde realizó la compra.

Además, la promoción está dirigida al consumo personal. Quedan excluidas las operaciones realizadas en nombre de empresas o aquellas que se efectúen fuera del país. La idea central es acompañar al consumidor en un contexto donde cada peso cuenta.

Una estrategia que busca reactivar el gasto

Este tipo de acciones son cada vez más frecuentes entre los bancos, que intentan competir por atraer y fidelizar clientes en un escenario de transformación digital acelerada. Con descuentos atractivos, facilidades para operar desde el celular y reintegros semanales, el Banco Nación se posiciona como una de las entidades que más apuesta por este tipo de incentivos.

La promoción es clara: cada miércoles, hasta el 30 de junio, los clientes tienen la posibilidad de ahorrar con un mecanismo simple, siempre y cuando usen la app oficial y cumplan con los requisitos. Una opción concreta para planificar mejor las compras y aliviar el gasto semanal.