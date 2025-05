Los signos que entrarán en una mala racha hasta el 31 de mayo

Mayo viene con contrastes fuertes. Para algunos signos zodiacales, esta última parte del mes puede sentirse más pesada: las cosas no fluyen, aparecen trabas, hay malentendidos o simplemente se pierde el ritmo con el que venían. No es una caída dramática, pero sí una racha que puede afectar el ánimo, los vínculos o la productividad.

Cuando una mala racha aparece, lo más fácil es frustrarse. Pero en muchos casos, es una pausa necesaria para recalcular, frenar o dejar de insistir con algo que ya no tiene sentido, explica la astrología. La clave está en no forzar, no exigir y, sobre todo, no engancharse con pensamientos negativos que agrandan lo que ya está difícil.

Aries podría sentirse más irritable, trabado y con menos motivación. Lo que antes hacía con impulso ahora le pesa. Y este signo zodiacal como odia perder tiempo, esa sensación de estancamiento lo desorienta. Cáncer también puede entrar en una etapa sensible: se siente más susceptible a lo que pasa alrededor, se sobrecarga emocionalmente y se frustra si los demás no están disponibles.

Cuando todo cuesta más, lo importante no es apurarse… es resistir sin perderse. Foto: Shutterstock

Y capricornio, que siempre avanza con foco, podría enfrentarse a obstáculos inesperados. Lo que venía organizado se desordena, y eso lo incomoda profundamente.

Según la astrología, estos días piden paciencia, introspección y una cuota de flexibilidad. Para estos signos zodiacales, no es momento de tomar decisiones apresuradas ni de cerrarse. A veces, soltar el control también es parte del aprendizaje. La racha pasa. Lo importante es no romperse mientras tanto.

Algunos signos atravesarán una mala racha hasta fin de mayo. Según la astrología, cada signo zodiacal tiene su forma de resistir los momentos bajos, y esta etapa será clave para revisar sin rendirse.