Los tres signos que van a desenamorarse en mayo

No siempre hay una gran discusión, una traición o un motivo claro. A veces, simplemente, el amor se va. Lo que antes generaba deseo, entusiasmo o ternura, ahora solo genera rutina o indiferencia. En mayo, algunos signos zodiacales van a sentir que algo se apaga. Y aunque no siempre puedan decirlo en voz alta, adentro ya lo saben.

Para quienes atraviesan este proceso, no hay drama ni culpa: hay claridad. El desenamoramiento puede venir de una acumulación silenciosa o de un momento puntual. Lo importante es no negar lo que ya se siente. Porque seguir por costumbre también desgasta.

A veces no hace falta una pelea: solo se apaga lo que antes se encendía solo.

Leo es uno de los signos que podría experimentar esto. Su corazón necesita admiración, brillo, presencia. Y si eso no está, empieza a apagarse solo. Aunque haya cariño, sin intensidad pierde el interés. Géminis, por su parte, se desenamora cuando la conexión mental se corta. Si la conversación ya no fluye, si no hay estímulo, se desconecta sin aviso. Y libra, que intenta sostener por armonía, en mayo podría darse cuenta de que lleva demasiado tiempo queriendo que algo funcione… cuando ya no hay nada que salvar.

Según la astrología, el mes trae movimientos internos que no se pueden seguir tapando. Y para estos signos zodiacales, el verdadero acto de amor será dejar ir a tiempo, sin culpas y con verdad.