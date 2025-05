Cuándo es el próximo feriado en Argentina y qué pasa hoy viernes 2 de mayo

Con el final del feriado por el Día del Trabajador, muchos argentinos ya empiezan a mirar el calendario en busca del próximo descanso oficial. En este caso, el próximo feriado nacional confirmado será el domingo 25 de mayo, cuando se conmemora el Día de la Revolución de Mayo.

Al caer domingo, la fecha no modificará la actividad laboral de la mayoría, aunque sigue siendo un feriado nacional con todas las implicancias legales que eso supone. Sin embargo, hay una jornada que genera dudas: el viernes 2 de mayo.

En ese sentido, en 2025 se definió que el viernes 2 de mayo sea un día no laborable. Por lo tanto, si sus respectivos empleadores así lo desean, muchos tendrán la posibilidad de disfrutar de un fin de semana largo de cuatro días, mientras que otros deberán presentarse a sus puestos de trabajo con normalidad. Como se indicó arriba, la decisión queda totalmente en manos de cada empleador.

El próximo feriado nacional será el 25 de mayo, pero caerá domingo y no generará fin de semana largo.

En un sentido estricto, no se trata de un feriado nacional: el 2 de mayo tiene estatus de día no laborable este año. Esto es importante resaltarlo, ya que se debe trabajar en caso de que el empleador así lo defina.

¿Qué pasa con las clases?

El Ministerio de Educación confirmó que el viernes 2 de mayo no hay clases en los niveles inicial, primario, secundario, terciario ni en las universidades públicas. La medida, que acompaña al feriado nacional del 1° de mayo, modifica la dinámica habitual del calendario escolar y garantiza un corte en la actividad educativa a nivel nacional, más allá de lo que decida cada empleador en el ámbito laboral.

Diferencias legales entre feriados y días no laborables

La ley 20.744, conocida como Ley de Contrato de Trabajo, establece con claridad las diferencias entre ambos casos.

En su artículo 181, se indica que en los feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical. Esto implica que si una persona trabaja en esa fecha, debe cobrar el doble que en una jornada habitual.

Por otro lado, el artículo 182 señala que los días no laborables son optativos para el empleador. Es decir, el empleador puede decidir si su personal trabaja o no. En caso de que sí se trabaje, la remuneración será la habitual, sin ningún extra. En cambio, si se otorga el día libre, el salario no se ve afectado.

Así, la posibilidad de extender el descanso después del 1° de mayo dependerá exclusivamente de cada empresa, comercio u organismo público. El próximo feriado nacional, en cambio, está fijado y no admite excepciones: será el 25 de mayo.