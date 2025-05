¿Un boliche en pleno día? La fiesta escondida en la Quinta Sección

Quienes transitan a diario por la Quinta Sección, en la Ciudad de Mendoza, se sorprenden al llegar a la esquina de Paso de los Andes y Sobremonte. Todas la tardes, desde la vereda, se ven luces de colores, una tarima y bolas de boliche girando. Entre risas, la música suena con fuerza. A simple vista, parece un boliche. Adentro, todo vibra con energía.

No es una fiesta. O sí, aunque no como las que imaginamos. Se trata de Pedro Ap by Flor Zanghi, un espacio que funciona de lunes a viernes en el salón del Gimnasio Municipal N°1. Allí, grandes y chicos, mujeres y varones se entregan al ritmo para entrenar, desconectarse y divertirse.

“La idea es que las personas no solo vengan a entrenar y a enfocarse en su bienestar físico, sino que también puedan distenderse, relajarse, disfrutar y cuidar su bienestar mental”, explica Florencia Zanghi, quien comenzó como alumna y, desde hace tres años, es una las responsables del proyecto junto a Pedro García, creador de la marca.

“La propuesta es ofrecer una actividad con placer. Mientras te divertís, estás haciendo una actividad física. Esa es la esencia de nuestro espacio”, agrega Flor.

Una fiesta con identidad

Pedro Ap nació en el año 2009 como un concepto innovador: unir ejercicio físico con show, ambientación y alegría. Desde el 2020 funciona dentro del Gimnasio N°1, y con la incorporación de Flor, tomó aún más impulso. Hoy ofrecen clases de fitness ritmos, aerolocal y urbano freedance, entre otras, con propuestas tanto para adultos como para niños y adolescentes.

“Entrás a otro mundo”, comenta Florencia. Y es que el lugar se destaca por sus luces, la tarima y la bola de boliche. “Todo eso le da un toque mágico a las clases, genera una experiencia distinta”, señala la profe.

Por su parte, Pedro, quien vivió durante muchos años en Estados Unidos, resalta: “El enfoque viene desde Miami. Buscamos que ir al gimnasio no sea una carga, sino una actividad placentera. Esa es la filosofía”. Como una fiesta: la ambientación del salón del gimnasio. Foto: Marcos García/MDZ

Más allá de la diversión, el eje de cada clase es la salud. En fitness ritmos, por ejemplo, se combinan baile con coordinación, memoria y trabajo cardiovascular. Se baila salsa, bachata, cumbia, cuarteto, rock y disco, entre otros géneros.

Por otro lado, aerolocal se enfoca en tonificación muscular y resistencia, mientras que urbano freedance está destinado a niños y adolescentes, a grupos de competencia y de formación escénica.

Lógicamente, para bailar no hace falta tener experiencia previa: la metodología es progresiva y accesible para todos los niveles. “En una sola clase, hay personas de diferentes edades. Eso está buenísimo”, dicen los profesores. En las clases participan hombres y mujeres de diferentes edades. Foto: Marcos García/MDZ

Más que una clase

Quienes lo ven desde afuera, sienten la energía. Quienes se animan a entrenar, lo confirman. “Te invita a otra dimensión, te saca de la rutina”, expresa Cecilia, que asiste a Pedro Ap desde sus inicios en Regatas.

“Me desconecta”, relata por su parte Cristian, otros de los bailarines que se anima a disfrutar y a compartir en una comunidad que se acompaña, incluso más allá del horario de las clases. Para bailar, no es necesario tener conocimientos previos. Foto: Marcos García/MDZ

“Tenemos un grupo unido. Nos juntamos afuera a compartir salidas, encuentros”, comentan.

Además de Flor y Pedro, actualmente en el equipo participan Jhossman Urbina en fitness ritmos; Orlando Perulán, en aerolocal; y Estefanía Samarian, quien trabaja con los niños. Las actividades se desarrollan de lunes a viernes por la tarde, desde las 16.30 con el grupo de infantiles, y desde las 18.30 con las clases para adultos.