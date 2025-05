Banco Nación lanza beneficio exclusivo para clientes con cuenta sueldo: hasta 30.000 pesos de reintegro

Desde el 15 al 18 de mayo, quienes tengan cuenta sueldo en el Banco Nación podrán acceder a una promoción exclusiva dentro del marco del Hot Week. La entidad ofrece 24 cuotas sin interés y un reintegro del 30% en compras realizadas a través de MODO BNA+, usando tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el propio banco.

Esta acción forma parte de una estrategia que busca incentivar el consumo electrónico en fechas clave del comercio digital. La propuesta tiene un tope de reintegro de $30.000 por cliente y es válida únicamente para productos seleccionados dentro de la tienda BNA+ y en el sitio oficial del evento, hotsale.com.ar.

Quiénes pueden acceder al beneficio

El reintegro del 30% está destinado de manera exclusiva a quienes hayan cobrado al menos un salario en los últimos tres meses mediante una cuenta monetaria del Banco Nación. Este dato será verificado automáticamente por la entidad al momento de procesar la compra, considerando el CUIT del cliente como parámetro para asignar el tope.

En cuanto a la modalidad de compra, es obligatorio utilizar MODO BNA+ como plataforma de pago, vinculada a una tarjeta de crédito Visa o Mastercard del banco. Las cuotas son fijas, sin interés y con un costo financiero total del 0%, lo que representa una alternativa atractiva frente a otras promociones del mercado.

Una vez realizada la operación bajo las condiciones establecidas, el monto correspondiente al 30% de la compra será reintegrado en la caja de ahorro vinculada al servicio MODO. Este proceso puede demorar hasta 30 días hábiles desde la fecha de la transacción, según lo informado por el banco.

Es importante destacar que el reintegro se otorga por única vez y hasta agotar el tope máximo establecido por promoción. En caso de realizar más de una compra durante los días de vigencia, los reintegros acumulados no podrán superar los $30.000 por persona.

La campaña está vigente solo dentro del territorio argentino y no aplica a todas las categorías de productos ni a todas las tiendas. Solamente las ofertas incluidas en la tienda BNA+ y en el sitio oficial del Hot Sale forman parte de la promoción. Parte de los productos que ofrece en Banco Nación con descuentos.

Tampoco se trata de un reintegro universal: si un cliente no cumple con los requisitos de tener cuenta sueldo activa en el banco, no accederá al beneficio, incluso si realiza la compra bajo los demás términos. Además, el BNA y Nación Servicios aclararon que no se hacen responsables por la calidad de los bienes adquiridos en el marco de esta promoción.

Una oportunidad para aprovechar antes del 18 de mayo

Esta propuesta del Banco Nación se suma a otras promociones bancarias que acompañan los eventos de comercio online como Hot Week y Hot Sale. En este caso, la ventaja diferencial es doble: reintegro directo en cuenta más la posibilidad de pagar en 24 cuotas sin pagar intereses ni cargos adicionales.

Para quienes estén buscando renovar electrodomésticos, tecnología o productos del hogar, puede ser una buena ocasión para planificar la compra con beneficios concretos. Sin embargo, es clave prestar atención a los detalles: usar MODO, pagar con tarjetas del BNA y verificar que la compra esté dentro de los productos habilitados.

Con estas condiciones claras, los usuarios pueden maximizar el provecho de esta promoción que estará disponible por tiempo limitado. Pasado el 18 de mayo, finalizará la ventana para acceder a estos beneficios exclusivos.