El derecho a vivir en familia: una urgencia que no puede esperar

Cada 15 de mayo, el Día Internacional de las Familias nos invita a reflexionar sobre el rol fundamental que cumple la familia en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Desde hace 30 años, esta fecha —declarada por la Asamblea General de las Naciones Unidas— nos recuerda que vivir en familia no es solo un ideal: es un derecho humano.

La familia, reconocida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como la unidad básica de la sociedad, ha evolucionado en su forma y estructura, pero no en su esencia. Más allá de su configuración —tan diversa como las realidades que atravesamos— sigue siendo el primer espacio de contención, cuidado, aprendizaje y socialización. Es allí donde se transmiten valores, se forman vínculos afectivos y se consolidan las bases para una vida plena.

Foto: Archivo.

Lo que define a una familia no es la biología

Sino los vínculos construidos desde el respeto, el amor y el buen trato. Una familia es un entorno protector que promueve el desarrollo de cada uno de sus miembros, en especial de quienes más lo necesitan: los niños, niñas y adolescentes. Si esos vínculos están presentes, sin importar la forma que adopte esa familia, entonces será una pieza clave en su crecimiento integral.

Pero el derecho a vivir en familia no siempre está garantizado. En Argentina, más de 9.000 niños, niñas y adolescentes no viven en sus entornos de origen. Esta no es una advertencia: es una realidad que exige una respuesta urgente. La convivencia familiar no puede ser vista como una opción entre muchas, sino como el punto de partida para que otros derechos fundamentales —como la salud, la educación, la alimentación o el juego— sean posibles.

Desde Aldeas Infantiles SOS Argentina trabajamos todos los días para garantizar ese derecho. Lo hacemos a través de estrategias de prevención, acompañando a las familias para que puedan cuidar y vincularse desde la afectividad, protegiendo a los niños y niñas que están bajo su cuidado. Y cuando, por decisión estatal, la separación es inevitable, ofrecemos alternativas de cuidado con el objetivo de restituir el derecho a vivir en familia, ya sea en su entorno de origen o en nuevas posibilidades familiares.

El derecho a vivir en familia no siempre está garantizado. Foto: Archivo.

Creemos profundamente que cada niño, niña y adolescente merece crecer en una familia que los cuide, los escuche y los acompañe. Y que esto no solo es deseable, sino posible, si trabajamos de manera articulada: Estado, organizaciones, sociedad civil y comunidad en general.

En este Día Internacional de las Familias, no solo celebramos su valor. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para que el derecho a vivir en familia deje de ser una deuda y se convierta, de una vez por todas, en una realidad para todos los niños y niñas del país.

Alejandra Perinetti.

* Lic. Alejandra Perinetti. Directora Nacional de Aldeas Infantiles SOS.