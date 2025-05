Cuánto gastan los mendocinos en transporte y cómo impactó el aumento del boleto

Desde el lunes 12 de mayo entró en vigencia un nuevo aumento del transporte público en la provincia de Mendoza, tal y como se anunció el pasado 12 de abril en la resolución Nº 478, firmada por el subsecretario de Transporte, Luis Borrego.

Este cambio implicó un aumento del 17,6%. La tarifa general pasó de $850 a $1000. Por otro lado, se mantiene el descuento de abono urbano para usuarios frecuentes, con una tarifa plana de $1000 en los primeros 20 pasajes; desde el viaje 21 al 40 el valor fluctúa entre $600 y $498 y desde el viaje 41 al 80, entre $500 y $415, dependiendo si se viaja en horarios pico o en “horas valle”

Son muchos los mendocinos que ya comenzaron a pagar esta nueva tarifa y en MDZ les preguntamos a pasajeros frecuentes cuánto gastan en promedio por mes en transporte público. Muchos analizan el gasto que implica viajar en base a la cantidad de colectivos que deben tomarse diariamente. “Yo me tomo entre 5 a 6 micros por día y me estoy gastando alrededor de $5.000 por día. La verdad que a mí me afecta”, expresó una usuaria.

Otra pasajera expresó que $1000, en un principio, no parece un costo muy elevado pero el pagar ese monto frecuentemente implica un gasto en su economía de entre $60.000 a $100.000 al mes. Por este motivo, afirmó que trata de utilizar el beneficio del trasbordo para ahorrar en pasajes.

Por otro lado, varios pasajeros se refirieron al abono de usuario frecuente manifestando que no todos cuentan con el mismo. “Hay gente que no tiene tiempo de ir a sacar el abono de la SUBE. Estaría bueno que puedas hacer el trámite de una manera más sencilla”

Según expresaron a MDZ, existen usuarios que no pueden acceder al descuento en los primeros 20 pasajes y deben utilizar el servicio varias veces por día. “Yo conozco gente que toma mucho micro y no tiene un abono. Sería bueno que el que viaja mucho pueda hacer ese trámite”, expresó un comerciante y usuario frecuente de colectivo.

Pero no sólo hay opiniones respecto a los descuentos con abonos, también algunos expresan disconformidad entre el aumento del boleto y la frecuencia con la que circulan los colectivos en el Gran Mendoza.

“El aumento me afecta al bolsillo pero a la vez me parece inverosímil que habiendo tantas unidades tengas un micro cada una hora o 40 minutos un fin de semana o feriado. Y eso también te afecta por la cantidad de tiempo que perdés”, comentó un pasajero, quien se mostró desconforme con el aumento del boleto: “Que suba el transporte, afecta a todo el ciudadano de pie porque no existe un transporte más económico que ese”

El precio del boleto de Mendoza está entre los más bajos del país. Sin embargo, el costo real es mucho más elevado. Según los estudios del Ente Regulador, el costo real es de 2.912 pesos. La diferencia entre lo que se recauda por el cobro del boleto y lo que se le paga a las empresas lo sostiene el Estado a través del subsidio del Fondo Compensador.

Además, según datos oficiales, de los 700 mil pasajeros mensuales, el 40% abona la totalidad del pasaje; es decir la tarifa establecida (1000 pesos). El 60% restante está adherido a algún descuento extra. Según los datos de la Subsecretaría de Transporte, los usuarios frecuentes llegan a 79 mil, 45 mil estudiantes de primaria, 53 mil de secundaria, 30.800 universitarios, docentes y celadores 35 mil, 31 mil usuarios mayores de 70 años, 8 mil jubilados y pensionados y 30 mil abonos para personas con discapacidad.