Bernardo Bárcena: "Francisco nos sigue guiando a ser mejores personas"

El liderazgo podría definirse como la función que cumple una persona que se distingue del resto y es capaz de tomar decisiones acertadas para un equipo u organización. Durante un poco más de 12 años, el papa Francisco mostró un liderazgo al frente de la Iglesia Católica en el mundo entero.

Nos visita en nuestra redacción, un experto en la materia, Bernardo Bárcena, cofundador y director en "Experiencia Líderes".

Ha dictado más de 3.000 cursos, clases y conferencias en Empresas, Fundaciones, Colegios, Gobiernos, Penales de máxima seguridad y Universidades de Argentina. Autor del libro "El liderazgo de Francisco" entre otros.

-Bernardo Bárcena, experto en liderazgo, Francisco llevaba menos de un año de pontificado y escribiste "El liderazgo de Francisco", ¿ya te había dado indicios?

-Resulta que desde hace un tiempo, desde el año 2013, doy clases en la escuela de negocios de la UADE, me piden si yo podía escribir algo sobre el liderazgo del papa Francisco, porque un periodista quería hacer una nota, entonces participé en esa nota. Entonces, esas cosas de Dios, esa nota la vio Silvia, la editora general de "Ediciones B", vio la nota, me googleo, encontró mi mail y me dijo "Quiero proponerte escribir un libro que ya podamos publicarlo el año que viene en la Feria del Libro". Todo fue muy asombroso y muy lindo. Al poco tiempo, ya estaba publicando mi primer libro, "El liderazgo de Francisco".

-Sos un profesional que gran parte del día hablas de esta palabra que es liderazgo, líder. ¿Cuándo te das cuenta que Francisco, ya siendo aun Jorge Bergoglio, entraba en ese, en ese target de líder?

-Me especializo en liderazgo, soy docente en varios lugares y tengo una consultora que justamente se llama BBL Bernardo Bárcena, Liderazgo, solamente leo libros de liderazgo, es el tema que me apasiona y al cual me dedico y de todas las características que debe tener un gran líder, es muy difícil elegir una o dos porque hay como diez que son como fundamentales, pero si tuviera que elegir una, es la importancia de estar al servicio de la gente. El liderazgo es servicio. Un líder no tiene que buscar ser servido. Por el contrario, invertir la pirámide y ser él el que está al servicio de la gente. Quiero aprovechar para recomendarle a quienes nos están viendo una serie que se llama "New Amsterdam" que estaba en Netflix, donde se puede ver claramente lo que es el liderazgo servicial, donde Max, el director del Hospital "New Amsterdam", está permanentemente al servicio de su personal. El liderazgo es exactamente eso. Yo lo identifiqué en Jorge Bergoglio y lo terminé confirmando en el papa Francisco.

"Él no cambio, solo cambio el lugar donde esta y su mensaje se magnifico"

-Hace poco tiempo entendí la diferencia entre ser jefe y líder. Es algo tan simple como que el jefe te dice, vayan y hagan y el líder te dice vamos.

-De eso se trata y cómo te dice vamos, te lo dice sobre todo con el ejemplo, más que con los discursos. Yendo a la oficina, porque mi libro se trata justamente de esto, ver qué podemos aprender del liderazgo del papa Francisco para llevarlo a nuestro día a día en la oficina, nuestro emprendimiento. Si el líder quiere que la gente sea puntual, lo más efectivo es que el líder sea puntual. Entonces, la manera realmente de liderar y poder mover a la gente es a través del ejemplo. San Martín, uno de los dos líderes más grandes de la historia junto con Madre Teresa, los tengo ahí empatados, fue un líder que predicó permanentemente con el ejemplo, que es la única manera de liderar, porque realmente nos están mirando. Francisco, rechazando zapatos caros que le ofrecieron con sus zapatos de siempre, con su cruz tan simple, nos sigue dando lecciones de humildad habiendo muerto. Es una cosa impresionante por cómo fue su ataúd, porque no quiere estar más alto, porque quiso irse a la Iglesia Santa María Mayor y no estar en el Vaticano, ser una persona que aún habiendo pasado a otro plano, nos sigue enseñando cómo ser mejores personas.

-¿Te sorprendió esto de que haya dejado 100 euros de testamento?

-No me sorprendió porque está en línea con la coherencia que Francisco siempre mantuvo. Una persona austera y onde toda su energía la ponía al servicio de los demás y la revolución que hizo en la Iglesia, que para mí era totalmente necesaria, no es una crítica a la Iglesia anterior. Creo que hay momentos del mundo y las organizaciones tienen que ir adaptándose. La Iglesia es una de ellas y creo que él pegó el gran salto. La revolución no solamente vino por la transformación. No nos olvidemos que el Vaticano es una monarquía absoluta. Francisco fue un monarca absoluto y sin embargo eligió un consejo de asesores. Fíjate que humildad y que inteligencia para que lo puedan asesorar a él. Francisco le rezaba permanentemente a Santo Tomás Moro la oración del humor para que le pueda dar humor. Y un Papa divertido y alegre pudo conectar con el mundo de una manera tal de que se estima que hoy, después de 12 años de su pontificado, 200 millones más de católicos, y además mucho más comprometidos y conectados con nuestra Iglesia. Esta es mi mirada, mi respeto a los que piensan diferente. El Papa que le dio mucha vida y mucha alegría a la Iglesia y de esa manera logró acercarla al mundo de hoy.

El momento donde le entrego el libro

-Unos minutos atrás dijiste la palabra coherencia y me parece que es un pilar fundamental de un líder.

-Es uno de los capítulos de mi libro, Un líder coherente que inspira confianza. La coherencia implica ser una persona íntegra y la integridad, lo que la definición que más me gusta de la palabra integridad es hacer las cosas bien aunque nadie nos esté mirando. Es decir, que lo que hago sea igual a lo que pienso, igual a lo que digo, la triple moral que esté totalmente alineada. Y acá vemos una persona en la que no había ruidos, o sea, no había ni ninguna fisura por donde diga bueno, dice una cosa, pero viaja en primera. Una persona que ha sido es con una coherencia intachable que lo lleva a ser uno de los líderes más importantes del mundo de los últimos tiempos.

-¿Otros líderes del mundo se pueden dar el lujo de aprender de ese líder mayor?

-Cada uno de nosotros. Los capítulos de mi libro, son ocho claves que yo encontré en su estilo de liderazgo, un líder visionario, una visión es una imagen mental de un estado futuro deseable. Si un líder no tiene una visión hacia dónde va a llevar su vida y en este caso la Iglesia. Acá me quiero detener un poco en las encíclicas vos sabés que Lumen Fidei, tiene la firma de Francisco, pero en realidad fue de Benedicto XVI. Francisco le hace unas pequeñas correcciones, pero no le quitemos el mérito a Benedicto. Pero estas dos encíclicas de Francisco, que son Laudato Si y Fratelli Tutti, son impresionantes. Son tremendamente actuales. En Laudato Si, habla acerca de la casa común que es el medio ambiente, el mundo donde todos nosotros estamos y nos ayuda a tomar conciencia acerca del cuidado de esta casa común. En Fratelli Tutti que hace hincapié en la amistad social, toda la humanidad como amigos, como hermanos y aplicando la amabilidad también.

-En algún momento tuviste la oportunidad de darle este libro en la mano, Francisco. ¿Cómo fue su momento?

-Ese momento está en el podio de los más maravillosos de toda mi vida. Por todo lo que significó, porque estaba con mis hijos, que son mi vida, porque estaba frente al Papa argentino y porque le estaba entregando un regalo. Él se tomó un mate delante nuestro y conversó haciendo bromas. Le dije "Santo Padre, escribí este libro sobre su estilo de liderazgo con la ayuda de mi hijo" Inmediatamente le pone la mano en la cabeza a mis hijos, Santy y Sol. Con esa viveza, con ese sentido del humor maravilloso, esa rapidez para para poder encontrar un comentario que sea divertido e inteligente. Un momento maravilloso cuando él terminó de pasar eso, me di vuelta y sentí que caminaba sobre nubes. Eso lo sentí solo dos veces en mi vida en ese momento y cuando estuve conversando con el Padre Mamerto Menapace. Estamos hablando del Vaticano. Yo vivía en Núñez en ese momento Ciudad de Buenos Aires, agradeciéndome el libro. La carta, dice. "La Secretaría de Estado presenta atento saludos y se complace en acusar recibo de la publicación remitida al Santo Padre la misma Secretaría agradeciste amable gesto en nombre de su Santidad". Qué capacidad para estar en lo enorme y lo pequeño a la vez, que no es tan pequeño.

-Nos hablaste que este libro, tiene ocho capítulos. Si escribirías hoy la segunda parte, ¿deberías agregarle capítulos?

-Es uno de los primeros libros que se escribió sobre el liderazgo del papa Francisco. Tengo entendido que Chris Lowney, el autor de Liderazgo al estilo de los jesuitas, escribió "Papa Francisco, por qué lidera como lidera". Seguramente se han escrito más después. Cuando veo las características que identifican mis colegas en su libro, sí veo que en realidad son un poco las mismas.

-Ser el argentino más grande de la historia. ¿Se consigue con autoridad o también con liderazgo?

-Ya es el argentino más grande la historia durante un tiempo, hasta que tal vez venga otro que lo empate. Se consigue justamente no queriendo serlo. Quiero que la clave de esto es que él no quiso ser el argentino más grande de la historia.