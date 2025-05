A un mes de la liberación, el tortugo Jorge llegó a Porto Alegre y sigue su viaje al norte

Este domingo se cumplió un mes desde que el Tortugo Jorge fue liberado al mar tras pasar más de 40 años en cautiverios, siendo la estrella del ex Acuario Municipal de Ciudad y luego -en 2022- llegando al Centro de Rehabilitación de Fauna Marina para que comience su entrenamiento para ser liberado a su hábitat natural.

Antes de que se haga efectiva la inserción, a Jorge le colocaron un transmisor satelital (telémetro) adosado al caparazón para poder monitorear el viaje. Fruto de esta técnica se desprende toda la información que el mismo animal ofrece durante su recorrido. Así se pudo saber que ya recorrió más de 1.300 kilómetros y llegó a Porto Alegre, Brasil. Desde allí continuará su viaje hacia el norte.

El viaje del tortugo Jorge.

"Luego de un mes de su liberación, nuestro querido Tortugo Jorge se encuentra en las costas de Porto Alegre en Brasil y continúa su camino hacia el norte, siguiendo las corrientes y temperaturas que lo guían día a día. Este es un hecho histórico con pocos precedentes en el mundo", expresó el intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez.

“Con más de 1.150 kilómetros recorridos, Jorge nos demuestra una vez más la importancia de trabajar juntos, buscando siempre el bienestar, en donde el esfuerzo y respeto son los cimientos para construir un futuro mejor”, agregó.

El tortugo Jorge antes de ser devuelto al mar. (Foto: Municipalidad de Ciudad)

El conteo de kilómetros que destacó el jefe comunal tenía información hasta antes de una nueva transmisión de este artefacto colocado sobre el tortugo. Desde Mar del Plata -el centro donde se monitorea al animal- informaron que Jorge siguió su dirección hacia el norte al menos 150 kilómetros.

"Mínimo, siguiendo su recorrido, Jorge ya lleva 1.300 kilómetros. Es decir, que está a unos 2.400 kilómetros de llegar a Salvador de Bahía, que es el lugar del que proviene según lo que hemos investigado. Al llegar a aguas cálidas, va más lento”, expresó Mariela Dassis, investigadora del Conicet a cargo del seguimiento.

El rastreador permite conocer la ubicación actual de Jorge como la cantidad de kilómetros que ya ha transitado. Pero este transmisor satelital tiene una vida útil. Así lo explicaron las biólogas Mariela Dassis y Laura Prosdocimi, del equipo del Museo Argentino de Ciencias Naturales, que vienen trabajando con el municipio.

El rastreador montado sobre el tortugo Jorge. (Foto: Municipalidad de Ciudad)

Las profesionales explicaron cómo funciona este sensor y cuánto puede durar, lo que determinará el tiempo en el que se pueda seguir teniendo novedades del animal. Según sus cálculos, se puede tener información entre cuatro y ocho meses. "Es muy variable porque va a depender de cuando Jorge saque el caparazón. Él regula el uso de esto en cuanto a la batería. Tiene un sensor de conductividad y humedad, cuando sale a la superficie se prende y ahí empieza a transmitir mensajes. Cuando él se mete al agua o por ahí está con la cabeza afuera pero hunde el caparazón, ya empieza a ahorrar batería", explicó Dassis.

Los problemas por lo cuales se puede cortar la transmisión y no saber más dónde está Jorge son el desgaste mecánico del aparato, que se rompa o que se llene de organismos marítimos que averíen el sensor. "Si en algún momento la comunicación se corta, eso no quiere decir que a Jorge le fue mal. Es simplemente que ya no nos comunicamos y nos vamos a amargar pero seguro él sigue bien", remarcó Prosdocimi.