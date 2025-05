León XIV: Dios para todos

La nostalgia de un Dios para todos…

Creemos tal como creen en nosotros.

Discernimos tal cual nos sentimos incluídos.

Creemos en lo que nos hace creer en sí mismos.

En su primer misa, aparece un hombre que así nos confía a lo que nos confiamos: tenernos en cuenta por nuestro modo de decir Sí. Un pastor que carga con los anhelos de tener en cuenta el lugar del otro, tal el énfasis de su lema episcopal: “En Él, que es uno, somos uno”

Y así nos invita a comprender… ¿por qué él?:

“«Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo» (Mt 16,16). Con estas palabras Pedro, interrogado por el Maestro junto con los otros discípulos sobre su fe en Él, expresa en síntesis el patrimonio que desde hace dos mil años la Iglesia, a través de la sucesión apostólica, custodia, profundiza y trasmite.

Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, es decir, el único Salvador y el que nos revela el rostro del Padre”.

La expextativa es el espejo frente al que Pedro asume…: el lugar del otro.

Habemus así el lugar del otro:

“Hoy también son muchos los contextos en los que la fe cristiana se retiene un absurdo, algo para personas débiles y poco inteligentes, contextos en los que se prefieren otras seguridades distintas a la que ella propone, como la tecnología, el dinero, el éxito, el poder o el placer. Ilustración de Lisandro Ruiz

No faltan tampoco los contextos en los que Jesús, aunque apreciado como hombre, es reducido solamente a una especie de líder carismático o a un superhombre, y esto no sólo entre los no creyentes, sino incluso entre muchos bautizados, que de ese modo terminan viviendo, en este ámbito, un ateísmo de hecho”.

El espejo es el límite.

El prójimo nos escandaliza.

Es como somos…

La novedad es como nos miramos.

El prójimo nos mira como nos miramos.

Lo que nos falta es como nos faltamos.

La realidad está desprovista.

¿Quién nos hace mirarnos de nuevo?

El pastor nos mira como nos necesitamos.

El abrazo es cicatrizante. Juan Barros.

