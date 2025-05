La salida a la falta de gas: mirá cómo funciona la estufa ecológica que calienta con alcohol

Según el último informe de Condiciones de vida de los hogares del Indec, en Argentina el 38% de las personas no tienen acceso a la red de gas natural. En Mendoza, el último Censo arrojó un número levemente mayor: el 40% de los mendocinos no tienen gas natural en sus casas. A esta situación se suma que las tarifas de gas suben en cada invierno y los cortes de luz se han vuelto una costumbre.

En este contexto, dos inventores decidieron pensar distinto. Gabriel Di Tomaso y su hijo Matías diseñaron una estufa ecológica que no necesita ni gas ni electricidad para funcionar. Utiliza alcohol etílico, el mismo que se consigue en farmacias, como único combustible.

El invento es simple, pero efectivo. No requiere instalación, es portátil y no emite gases tóxicos. Además, al no depender de redes o conexiones, esta estufa puede usarse incluso en zonas rurales o durante cortes de energía. Cada unidad tiene una vida útil superior a los diez años y no necesita mantenimiento.

Cómo funciona la estufa a alcohol

La estufa utiliza alcohol etílico al 96%, derivado de caña de azúcar, melaza o cereales, un recurso renovable y de bajo impacto ambiental. Cuenta con quemadores especiales que evitan derrames y permiten regular la intensidad del calor. Algunos modelos incluyen ruedas, lo que facilita moverla de un ambiente a otro sin necesidad de comprar varias unidades. Además, en verano puede usarse como repelente de mosquitos si se le agrega aceite de citronela, dándole un uso extra fuera de temporada.

Crecimiento sostenido y desafíos actuales

Desde su creación en 2017, Di Tomaso Design ha experimentado un crecimiento notable. Inicialmente fabricaban estufas en el garage de la casa de la abuela, pero la demanda creciente los llevó a alquilar un taller propio y a tercerizar tareas como la herrería. En la actualidad, fabrican hasta 150 estufas por mes y han cuadruplicado sus ventas, lo que les genera desafíos para cumplir con todos los pedidos, aunque están orgullosos del crecimiento que han tenido.

Modelos disponibles y características

Di Tomaso Design ofrece dos modelos de estufas:

Modelo Grande: Genera 4000 kilocalorías por hora, tiene capacidad para un litro y medio de alcohol. Regulada al máximo, puede durar hasta 4 horas encendida, y hasta 8 o 9 horas con temperatura regulada en menor grado. Calienta ambientes de hasta 40 m².

Modelo Chica: Genera 3000 kilocalorías por hora, tiene capacidad para un litro de alcohol. También puede rendir hasta 4 horas regulada al máximo, y está pensada para calefaccionar espacios más chicos, de unos 30 m².

Ambos modelos cuentan con un sistema de seguridad que evita derrames en caso de que la estructura se caiga, ya que el alcohol no permanece en estado líquido sino que es absorbido por un paño de piedra.

Dónde conseguir la estufa a alcohol

Actualmente, la empresa Di Tomaso Design comercializa sus estufas en Argentina. Si querés más información, podés buscarlos en redes sociales o contactarlos directamente a través de su cuenta de Instagram: @ditomasodesign.